ДПС запрошує бізнес долучатися до тестування SAF-T UA — Finance.ua

ДПС запрошує бізнес долучатися до тестування SAF-T UA Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

ДПС запрошує бізнес долучатися до тестування SAF-T UA

Державна податкова служба запрошує представників бізнес-спільноти та розробників програмного забезпечення долучитися до тестування функціоналу системи електронного аудиту (е-аудит).

Про це йдеться в повідомленні ДПС.

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Участь у тестуванні надає можливість:

протестувати функціонал системи, що дозволить завчасно адаптувати внутрішні процеси до вимог майбутнього податкового контролю;

впливати на вдосконалення механізмів перевірок, надаючи зворотний зв’язок щодо роботи системи;

підвищити рівень підготовленості до цифрового формату податкового адміністрування, що зменшує ризики та сприяє прозорій взаємодії з органами ДПС.

Долучитися до тестування можна в Електронному кабінеті.

— детальний опис формату SAF-T UA;

— опис елементів SAF-T UA та XSD (визначення схеми XML) для SAF-T UA,

— технічну документацію (включаючи XML-схеми -XSD);

— приклад заповнення файлу;

— релізи змін та інша корисна інформація для платників податків і розробників програмного забезпечення;

— відповіді на найбільш поширені питання, які виникають у платників податків під час формування та подання SAF-T UA.

Довідка Finance.ua:

SAF-T UA (Standard Audit File for Tax) - це електронний файл стандартизованої структури, що містить експортовані з вихідної системи обліку дані про наявність та стан активів, власного капіталу та зобов’язань, а також інформацію щодо змін у фінансово-господарському стані суб’єкта господарювання за певний період,

впровадження електронного аудиту (е-аудит) є одним із ключових напрямів реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року.

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