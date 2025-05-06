ДПС запрошує бізнес долучатися до тестування SAF-T UA — Finance.ua

ДПС запрошує бізнес долучатися до тестування SAF-T UA
Державна податкова служба запрошує представників бізнес-спільноти та розробників програмного забезпечення долучитися до тестування функціоналу системи електронного аудиту (е-аудит).
Про це йдеться в повідомленні ДПС.
Участь у тестуванні надає можливість:
- протестувати функціонал системи, що дозволить завчасно адаптувати внутрішні процеси до вимог майбутнього податкового контролю;
- впливати на вдосконалення механізмів перевірок, надаючи зворотний зв’язок щодо роботи системи;
- підвищити рівень підготовленості до цифрового формату податкового адміністрування, що зменшує ризики та сприяє прозорій взаємодії з органами ДПС.
Долучитися до тестування можна в Електронному кабінеті.
На вебпорталі ДПС у банері «SAF-T UA» розміщено:
— детальний опис формату SAF-T UA;
— опис елементів SAF-T UA та XSD (визначення схеми XML) для SAF-T UA,
— технічну документацію (включаючи XML-схеми -XSD);
— приклад заповнення файлу;
— релізи змін та інша корисна інформація для платників податків і розробників програмного забезпечення;
— відповіді на найбільш поширені питання, які виникають у платників податків під час формування та подання SAF-T UA.
Довідка Finance.ua:
- SAF-T UA (Standard Audit File for Tax) - це електронний файл стандартизованої структури, що містить експортовані з вихідної системи обліку дані про наявність та стан активів, власного капіталу та зобов’язань, а також інформацію щодо змін у фінансово-господарському стані суб’єкта господарювання за певний період,
- впровадження електронного аудиту (е-аудит) є одним із ключових напрямів реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року.
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