Довіряють кошти банкам: українці збільшили суму депозитів на 7% — Finance.ua
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Довіряють кошти банкам: українці збільшили суму депозитів на 7%

Вчора 12:02Кредит&Депозит
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Нацбанк опублікував оперативні дані по кредитних портфелях за перший квартал 2022. Попри воєнний стан, українці частіше стали довіряти свої кошти банкам: доля депозитів фізичних осіб зросла, натомість вклади компаній зменшились. Загальна сума кредитного портфелю майже не змінилась.
Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані НБУ.
У квітні загальний обʼєм депозитних коштів збільшився на 41,5 млрд грн й складає 1,5 трлн грн. Це лише на 6 млрд грн більше, аніж було на початку 2022 року.
Довіряють кошти банкам: українці збільшили суму депозитів на 7%
Здебільшого рост депозитів відбувається за рахунок коштів фізичних осіб — у квітні сума коштів на рахунках майже на 50 млрд грн більша, аніж на початку року. Депозити громадян ростуть у гривні, доларові рахунки незначно знизились.

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Корпоративний сегмент зміг за квітень наростити майже 37 млрд — до 719 млрд грн. Проте це майже на 50 млрд грн менше у порівнянні із початком року,
Таким чином, під час воєнних дій, громадяни все більше довіряють зберігання власних коштів банкам, адже зберігати їх вдома стає дедалі небезпечнішим.

Довідка Finance.ua:

  • наразі основна причина низької ставки за депозитами — скорочення обсягів нового кредитування;
  • банкіри та фінансисти прогнозують зростання ставок за роздрібними депозитами, але станеться це не раніше другої половини літа.
  • в Україні депозит є другим найпопулярнішим засобом інвестування після долара «під матрацом». Цей інструмент є досить простим, зрозумілим і доступним, тому чимало українців обирають саме його. Про те, що відбувається із депозитами в Україні — читайте тут.
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За матеріалами: Finance.ua
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