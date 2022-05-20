Довіряють кошти банкам: українці збільшили суму депозитів на 7% — Finance.ua

Довіряють кошти банкам: українці збільшили суму депозитів на 7%

Нацбанк опублікував оперативні дані по кредитних портфелях за перший квартал 2022. Попри воєнний стан, українці частіше стали довіряти свої кошти банкам: доля депозитів фізичних осіб зросла, натомість вклади компаній зменшились. Загальна сума кредитного портфелю майже не змінилась.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані НБУ.

У квітні загальний обʼєм депозитних коштів збільшився на 41,5 млрд грн й складає 1,5 трлн грн. Це лише на 6 млрд грн більше, аніж було на початку 2022 року.

Здебільшого рост депозитів відбувається за рахунок коштів фізичних осіб — у квітні сума коштів на рахунках майже на 50 млрд грн більша, аніж на початку року. Депозити громадян ростуть у гривні, доларові рахунки незначно знизились.

Корпоративний сегмент зміг за квітень наростити майже 37 млрд — до 719 млрд грн. Проте це майже на 50 млрд грн менше у порівнянні із початком року,

Таким чином, під час воєнних дій, громадяни все більше довіряють зберігання власних коштів банкам, адже зберігати їх вдома стає дедалі небезпечнішим.

Довідка Finance.ua:

наразі основна причина низької ставки за депозитами — скорочення обсягів нового кредитування;

банкіри та фінансисти прогнозують зростання ставок за роздрібними депозитами, але станеться це не раніше другої половини літа.



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