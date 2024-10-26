Допомога Україні: країни-лідери за обсягами підтримки з початку війни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Допомога Україні: країни-лідери за обсягами підтримки з початку війни

18
Допомога Україні: країни-лідери за обсягами підтримки з початку війни
Допомога Україні: країни-лідери за обсягами підтримки з початку війни
Головними донорами допомоги Україні в її боротьбі проти росії є Сполучені Штати, Інститути Європейського Союзу та Німеччина.
Про це повідомляє Ukraine Support Tracker.
Якщо ж говорити про обсяг допомоги у співвідношенні до внутрішнього валового продукту, то лідерство належить Данії.

Хто допомагає Україні найбільше у війні проти рф

За даними Ukraine Support Tracker, найбільшими донорами допомоги Україні у війні проти росії є США, Європейський Союз та інші західні країни.
Основна мета цієї бази даних — оцінка масштабів наданої військової, фінансової та гуманітарної допомоги від країн-донорів із початку повномасштабного вторгнення.

Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐

Загалом оцінюються 41 країна, зокрема, країни-члени ЄС, інші члени G7, а також Австралія, Південна Корея, Туреччина, Норвегія, Нова Зеландія, Швейцарія, Китай, Тайвань, Індія та Ісландія. Крім того, інституції ЄС включені як окремий донор.
Загалом у топрейтингу знаходяться такі країни, як:
  • США — 84,73 млрд євро допомоги;
  • Інститути ЄС — 43,83 млрд євро;
  • Німеччина — 15,09 млрд євро;
  • Великобританія — 13,68 млрд євро;
  • Японія — 9,01 млрд євро.
Інфографіка: Новини. LIVE
Інфографіка: Новини. LIVE
Якщо аналізувати допомогу щодо ВВП, то лідерами стали Данія (1,86%), Естонія (1,85%), Литва (1,64%), Латвія (1,41%) та Фінляндія (0,90%).

Довідка Finance.ua:

  • найбільше українських біженців — близько 1,2 мільйона за даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців — мешкають у Німеччині. Більш ніж за два роки уряд країни витратив на допомогу 30,6 млрд євро;
  • станом на 31 серпня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали майже 4,2 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення росії;
  • за даними Центру економічної стратегії, станом на січень 2024 року 52,5% українців, які були змушені виїхати з країни через війну, планували повернутися в Україну. Реальна кількість тих, хто залишиться в інших країнах, може становити від 1,3 до 3,3 мільйона осіб.
За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.