Допомога Україні: країни-лідери за обсягами підтримки з початку війни — Finance.ua

Допомога Україні: країни-лідери за обсягами підтримки з початку війни Сьогодні 14:18

Допомога Україні: країни-лідери за обсягами підтримки з початку війни

Головними донорами допомоги Україні в її боротьбі проти росії є Сполучені Штати, Інститути Європейського Союзу та Німеччина.

Про це повідомляє Ukraine Support Tracker.

Якщо ж говорити про обсяг допомоги у співвідношенні до внутрішнього валового продукту, то лідерство належить Данії.

Хто допомагає Україні найбільше у війні проти рф

За даними Ukraine Support Tracker, найбільшими донорами допомоги Україні у війні проти росії є США, Європейський Союз та інші західні країни.

Основна мета цієї бази даних — оцінка масштабів наданої військової, фінансової та гуманітарної допомоги від країн-донорів із початку повномасштабного вторгнення.

Загалом оцінюються 41 країна, зокрема, країни-члени ЄС, інші члени G7, а також Австралія, Південна Корея, Туреччина, Норвегія, Нова Зеландія, Швейцарія, Китай, Тайвань, Індія та Ісландія. Крім того, інституції ЄС включені як окремий донор.

Загалом у топрейтингу знаходяться такі країни, як:

США — 84,73 млрд євро допомоги;

Інститути ЄС — 43,83 млрд євро;

Німеччина — 15,09 млрд євро;

Великобританія — 13,68 млрд євро;

Японія — 9,01 млрд євро.

Інфографіка: Новини. LIVE

Якщо аналізувати допомогу щодо ВВП, то лідерами стали Данія (1,86%), Естонія (1,85%), Литва (1,64%), Латвія (1,41%) та Фінляндія (0,90%).

Довідка Finance.ua:

найбільше українських біженців — близько 1,2 мільйона за даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців — мешкають у Німеччині. Більш ніж за два роки уряд країни витратив на допомогу 30,6 млрд євро;

станом на 31 серпня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали майже 4,2 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення росії;



за даними Центру економічної стратегії, станом на січень 2024 року 52,5% українців, які були змушені виїхати з країни через війну, планували повернутися в Україну. Реальна кількість тих, хто залишиться в інших країнах, може становити від 1,3 до 3,3 мільйона осіб.



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