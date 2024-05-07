«Долучитися може кожен». Українці знімають фільм про волонтерів — Finance.ua

«Долучитися може кожен». Українці знімають фільм про волонтерів
Українці знімають фільм про волонтерів, який планують показати міжнародній спільноті.
Про це Finance.ua розповіла волонтерка й журналістка Катерина Головко, яка співпрацює з міжнародними фондами, організовує поставки гуманітарної допомоги з Європи, офіційно волонтерить в Центрі «ДГВ» ДФТГ при 112-й бригаді. Також допомагає у розвитку Майстерні «ДГВ». Нагороджена медаллю від Міністерства оборони «За сприяння Збройним силам України».
«Волонтери зробили значний вклад в те, що країна вистояла. Вони створили надійний тил і опору для армії і добровольців, які не побоялися і пішли захищати країну, і для населення. Волонтери стали янголами-охоронцями і героями, які взяли на себе дуже багато процесів і задач, і з якими впоралися на рівні цілих структур», — розповідає Головко.
Що відомо про фільм
«Цей фільм — соціально та історично важливий. Це історія, це фіксація подій, це фільмування героїв нашого часу, про яких будуть говорити через багато років. Я хочу зробити цю важливу роботу для наступних поколінь українців, які будуть краще розуміти події сьогодення. Але також я знімаю цей фільм для впливу і на сьогоднішні події - привернути увагу міжнародної спільноти до потреби продовжувати підтримувати українців, заохотити їх долучатися до волонтерства, приймати рішення на нашу користь — на рівні дипломатії, економіки, культури, звичайних цивільних», — розповіла журналістка.
Фільм орієнтовано на іноземну аудиторію, це в першу чергу англомовні країни, такі як Велика Британія, США, Канада, а також Європа і країни світу, які підтримують Україну.
Фільм буде озвучено англійською мовою і відправлено на міжнародні кінофестивалі.
Зйомки плануються на весну-літо 2024-го року. Героями будуть як найвідоміші видатні волонтери і ініціативи, так і звичайні люди, які роблять все можливе для своєї країни.
Хто створює цей фільм
Проєкт створено на волонтерських засадах з особистої ініціативи.
Продюсером фільму стала Вікторія Кратінова, а оператором-постановником — Володимир Кратінов, які знімали документальні та художні роботи «Форма вогню», «Кривава нафта», «Apple-man», «Вільна енергія Тесли», «The Chornobyl fallout», а також знімають соціальні проєкти для ЗСУ, Нацполіції, ДСНС, Адміністрації президента, фонду Олени Зеленської, благодійних організацій і волонтерських ініціатив тощо.
Ментором по розробці сценарію стала Ірина Естер-Вратарьова, креативний продюсер Нового каналу та компанії Brama. film, сценарист, шоуранер.
Наразі команда налічує 12 людей постійної команди і окремо знімальну групу.
Як долучитись до проєкту
Долучитися до проєкту може кожен, оскільки команда працює на донатах й спонсорстві.
Вже відзнято пілотний тизер, над яким триває робота. Сторінка проєкту за посиланням.
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни кількість офіційних волонтерів зросла у 21 раз. У Реєстрі волонтерів зареєстровано майже сім тисяч людей. Перелік зріс у 2,5 рази за неповний 2023 рік.
Раніше голова Національного банку України Андрій Пишний презентував нову пам’ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!» Вона присвячена українським волонтерам, які донатять, організовують збори коштів, здобувають і доставляють техніку, спорядження, продукти, ліки тощо.
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