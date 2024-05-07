«Долучитися може кожен». Українці знімають фільм про волонтерів — Finance.ua
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«Долучитися може кожен». Українці знімають фільм про волонтерів

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«Долучитися може кожен». Українці знімають фільм про волонтерів
«Долучитися може кожен». Українці знімають фільм про волонтерів
Українці знімають фільм про волонтерів, який планують показати міжнародній спільноті.
Про це Finance.ua розповіла волонтерка й журналістка Катерина Головко, яка співпрацює з міжнародними фондами, організовує поставки гуманітарної допомоги з Європи, офіційно волонтерить в Центрі «ДГВ» ДФТГ при 112-й бригаді. Також допомагає у розвитку Майстерні «ДГВ». Нагороджена медаллю від Міністерства оборони «За сприяння Збройним силам України».
«Волонтери зробили значний вклад в те, що країна вистояла. Вони створили надійний тил і опору для армії і добровольців, які не побоялися і пішли захищати країну, і для населення. Волонтери стали янголами-охоронцями і героями, які взяли на себе дуже багато процесів і задач, і з якими впоралися на рівні цілих структур», — розповідає Головко.

Що відомо про фільм

«Цей фільм — соціально та історично важливий. Це історія, це фіксація подій, це фільмування героїв нашого часу, про яких будуть говорити через багато років. Я хочу зробити цю важливу роботу для наступних поколінь українців, які будуть краще розуміти події сьогодення. Але також я знімаю цей фільм для впливу і на сьогоднішні події - привернути увагу міжнародної спільноти до потреби продовжувати підтримувати українців, заохотити їх долучатися до волонтерства, приймати рішення на нашу користь — на рівні дипломатії, економіки, культури, звичайних цивільних», — розповіла журналістка.
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Фільм орієнтовано на іноземну аудиторію, це в першу чергу англомовні країни, такі як Велика Британія, США, Канада, а також Європа і країни світу, які підтримують Україну.
Фільм буде озвучено англійською мовою і відправлено на міжнародні кінофестивалі.
Зйомки плануються на весну-літо 2024-го року. Героями будуть як найвідоміші видатні волонтери і ініціативи, так і звичайні люди, які роблять все можливе для своєї країни.

Хто створює цей фільм

Проєкт створено на волонтерських засадах з особистої ініціативи.
Продюсером фільму стала Вікторія Кратінова, а оператором-постановником — Володимир Кратінов, які знімали документальні та художні роботи «Форма вогню», «Кривава нафта», «Apple-man», «Вільна енергія Тесли», «The Chornobyl fallout», а також знімають соціальні проєкти для ЗСУ, Нацполіції, ДСНС, Адміністрації президента, фонду Олени Зеленської, благодійних організацій і волонтерських ініціатив тощо.
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Ментором по розробці сценарію стала Ірина Естер-Вратарьова, креативний продюсер Нового каналу та компанії Brama. film, сценарист, шоуранер.
Наразі команда налічує 12 людей постійної команди і окремо знімальну групу.

Як долучитись до проєкту

Долучитися до проєкту може кожен, оскільки команда працює на донатах й спонсорстві.
Вже відзнято пілотний тизер, над яким триває робота. Сторінка проєкту за посиланням.
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни кількість офіційних волонтерів зросла у 21 раз. У Реєстрі волонтерів зареєстровано майже сім тисяч людей. Перелік зріс у 2,5 рази за неповний 2023 рік.
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Раніше голова Національного банку України Андрій Пишний презентував нову пам’ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!» Вона присвячена українським волонтерам, які донатять, організовують збори коштів, здобувають і доставляють техніку, спорядження, продукти, ліки тощо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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