«Долучитися може кожен». Українці знімають фільм про волонтерів — Finance.ua

«Долучитися може кожен». Українці знімають фільм про волонтерів Сьогодні 18:24

«Долучитися може кожен». Українці знімають фільм про волонтерів

Українці знімають фільм про волонтерів, який планують показати міжнародній спільноті.

Про це Finance.ua розповіла волонтерка й журналістка Катерина Головко , яка співпрацює з міжнародними фондами, організовує поставки гуманітарної допомоги з Європи, офіційно волонтерить в Центрі «ДГВ» ДФТГ при 112-й бригаді. Також допомагає у розвитку Майстерні «ДГВ». Нагороджена медаллю від Міністерства оборони «За сприяння Збройним силам України».

«Волонтери зробили значний вклад в те, що країна вистояла. Вони створили надійний тил і опору для армії і добровольців, які не побоялися і пішли захищати країну, і для населення. Волонтери стали янголами-охоронцями і героями, які взяли на себе дуже багато процесів і задач, і з якими впоралися на рівні цілих структур», — розповідає Головко.

Що відомо про фільм

«Цей фільм — соціально та історично важливий. Це історія, це фіксація подій, це фільмування героїв нашого часу, про яких будуть говорити через багато років. Я хочу зробити цю важливу роботу для наступних поколінь українців, які будуть краще розуміти події сьогодення. Але також я знімаю цей фільм для впливу і на сьогоднішні події - привернути увагу міжнародної спільноти до потреби продовжувати підтримувати українців, заохотити їх долучатися до волонтерства, приймати рішення на нашу користь — на рівні дипломатії, економіки, культури, звичайних цивільних», — розповіла журналістка.

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Фільм орієнтовано на іноземну аудиторію, це в першу чергу англомовні країни, такі як Велика Британія, США, Канада, а також Європа і країни світу, які підтримують Україну.

Фільм буде озвучено англійською мовою і відправлено на міжнародні кінофестивалі.

Зйомки плануються на весну-літо 2024-го року. Героями будуть як найвідоміші видатні волонтери і ініціативи, так і звичайні люди, які роблять все можливе для своєї країни.

Хто створює цей фільм

Проєкт створено на волонтерських засадах з особистої ініціативи.

Продюсером фільму стала Вікторія Кратінова, а оператором-постановником — Володимир Кратінов, які знімали документальні та художні роботи «Форма вогню», «Кривава нафта», «Apple-man», «Вільна енергія Тесли», «The Chornobyl fallout», а також знімають соціальні проєкти для ЗСУ, Нацполіції, ДСНС, Адміністрації президента, фонду Олени Зеленської, благодійних організацій і волонтерських ініціатив тощо.

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Ментором по розробці сценарію стала Ірина Естер-Вратарьова, креативний продюсер Нового каналу та компанії Brama. film, сценарист, шоуранер.

Наразі команда налічує 12 людей постійної команди і окремо знімальну групу.

Як долучитись до проєкту

Долучитися до проєкту може кожен, оскільки команда працює на донатах й спонсорстві.

Вже відзнято пілотний тизер, над яким триває робота. Сторінка проєкту за посиланням

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни кількість офіційних волонтерів зросла у 21 раз. У Реєстрі волонтерів зареєстровано майже сім тисяч людей. Перелік зріс у 2,5 рази за неповний 2023 рік.

Раніше голова Національного банку України Андрій Пишний презентував нову пам’ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!» Вона присвячена українським волонтерам, які донатять, організовують збори коштів, здобувають і доставляють техніку, спорядження, продукти, ліки тощо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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