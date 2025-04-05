Доходи фінкомпаній, страховиків і ломбардів зросли: хто заробив найбільше — Finance.ua

Доходи фінкомпаній, страховиків і ломбардів зросли: хто заробив найбільше Сьогодні 11:06 — Казна та Політика

Доходи фінкомпаній, страховиків і ломбардів зросли: хто заробив найбільше

У четвертому кварталі минулого року обсяги активів надавачів небанківських фінансових послуг, зокрема фінансових компаній, страховиків і ломбардів, збільшилися.

Про це йдеться в Огляді небанківського фінансового сектору.

Зазначається, що загальні обсяги активів надавачів небанківських фінансових послуг у ІV кварталі збільшилися на 6,8%, зокрема обсяг активів фінансових компаній зріс на 7,7%, страховиків — на 3,8%, а ломбардів — на 2,2%. Натомість обсяги активів кредитних спілок зменшилися.

Частка небанківських фінустанов під наглядом НБУ в активах фінсектору впродовж ІV кварталу знизилася до 10,2%.

Страховики

За даними НБУ, активи страховиків життя зросли на 5% за квартал і 14% за рік, ризикових страховиків — на 3% та 11% відповідно.

Частка десяти найбільших ризикових страховиків зросла з 65% до 71%.

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Страхові премії ризикових страховиків у IV кварталі зросли лише на 1%, але річне зростання становило 15%.

«Обсяг страхових премій перевищив рівень 2021 року. У страховиків життя зростання премій в IV кварталі прискорилося до 17%, за рік — зростання на 5%», — йдеться у повідомленні.

Чистий прибуток ризикових страховиків зріс на 31% (2,5 млрд грн), а страховиків життя — більш ніж удвічі (1,4 млрд грн). Усі страховики дотримувалися вимог до капіталу.

Кредитні спілки

Згідно з повідомленням, активи кредитних спілок у 2024 році скоротилися на 5%, кредитний портфель — на 8%.

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Унаслідок кредитних ризиків і збільшення резервів у IV кварталі вони зазнали збитків.

Водночас спостерігалося скорочення депозитів і вихід деяких спілок із ринку. На початок 2025 року три спілки порушували норматив достатності капіталу.

Фінансові компанії та ломбарди

Активи фінкомпаній зросли на 7,7% за квартал і майже на 25% за рік, хоча обсяги послуг залишалися нижчими за довоєнний рівень.

Обсяги фінансового лізингу зросли на 15% за квартал і 45% за рік, факторингу також збільшилися, а гарантій знизилися за квартал, але подвоїлися за рік.

86% фінкомпаній були прибутковими, зокрема ПрАТ «Укрфінжитло» забезпечило майже половину прибутку сегмента.

Обсяги нових кредитів ломбардів зменшилися за квартал, але за рік майже подвоїлися.

Перспективи та ризики

У НБУ зауважили, від початку року згідно з вимогами НБУ фінансові компанії зобов’язані організувати комплексну, адекватну та ефективну систему внутрішнього контролю шляхом запровадження заходів із внутрішнього аудиту, управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та інших елементів з метою якісного управління операційним, комплаєнс-ризиком та іншими ризиками.

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Крім того, з 1 січня 2025 року запроваджено систему показників регуляторної консолідованої та субконсолідованої звітності для небанківських фінансових груп.

Також змінами до Правил подання звітності передбачено зміну зі щоквартальної на щомісячну періодичність подання всієї звітності фінансових компаній і ломбардів, починаючи зі звітності за липень.

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