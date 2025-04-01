Економіка України у 2024 році зросла на 2,9% — Finance.ua

Економіка України у 2024 році зросла на 2,9% Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

Економіка України у 2024 році зросла на 2,9%

Реальний ВВП України у 2024 році зріс на 2,9% порівняно із 2023 роком.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Проте протягом року темпи економічного зростання поступово сповільнювалися:

I квартал: +6,8%;

II квартал: +4,0%;

III квартал: +2,2%;

IV квартал: -0,1%.

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Для порівняння, у 2023 році економіка країни зросла на 5,5%, що свідчить про уповільнення відновлювальних процесів.

Графік: Держстат

Загальний обсяг номінального ВВП у 2024 році склав 7,66 трлн грн.

Що стосується 2025 року, то у січні 2025 року ВВП України зріс на 1,5%. Основними драйверами зростання залишаються будівельна галузь, переробна промисловість та внутрішня торгівля.

При цьому, темпи зростання реального ВВП України в лютому сповільнилися до 0,5%. Це було пов’язано з негативним впливом російських обстрілів на ряд галузей та зростанням невизначеності для бізнесу, що перешкоджає повному відновленню економіки.

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