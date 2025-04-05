Норвегія збільшує допомогу Україні на $4,6 млрд — Finance.ua
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Норвегія збільшує допомогу Україні на $4,6 млрд

Казна та Політика
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Норвегія збільшує допомогу Україні на $4,6 млрд
Норвегія збільшує допомогу Україні на $4,6 млрд
Уряд Норвегії ухвалив рішення про виділення додаткових 50 млрд норвезьких крон ($4,6 млрд) на допомогу Україні у 2025 році, підвищивши загальну суму річного фінансування до 85 млрд крон ($7,8 млрд).
Про це пише NRK із посиланням на заяву міністра фінансів Норвегії Єнса Столтенберга.
Столтенберг зазначив, що новий пакет підтримки у розмірі 50 млрд крон додається до раніше затверджених 35 млрд.
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Таким чином, загальний обсяг допомоги Україні від Норвегії цього року сягне 85 млрд норвезьких крон.
«Ми потроюємо нашу військову підтримку», заявив міністр. Він додав, що ці кошти будуть спрямовані на витрати за межами країни, що дозволить уникнути додаткового тиску на економіку Норвегії.
За матеріалами:
Forbes.ua
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