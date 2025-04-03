Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на суму 6,7 мільярдів крон — Finance.ua

Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на суму 6,7 мільярдів крон Сьогодні 18:30 — Казна та Політика

Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на суму 6,7 мільярдів крон

Уряд Данії провів консультації з Комітетом з питань зовнішньої політики щодо 25-го пакета допомоги Україні на 6,7 млрд данських крон (майже 970 млн доларів).

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Данії.

Новий, 25-й за ліком пакет, забезпечує військову підтримку України протягом 2025−2027 років і фінансується за рахунок коштів Українського фонду.

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Ключовими елементами пакета є протиповітряна оборона, артилерія та фінансова підтримка військово-повітряних сил України.

«Безпекова ситуація швидко змінюється. Тому дуже важливо, щоб Данія продовжувала свою масштабну підтримку України. 25-м пакетом допомоги ми підкреслюємо нашу підтримку України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі», — заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Своєю чергою міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен зазначив, що новий пакет «посилить бойову міць України».

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«Безпека України має вирішальне значення для майбутнього всієї Європи. Я сподіваюся, що наша допомога надихне інших союзників надати ще більшу підтримку», — підкреслив він.

Зокрема, у 2025−27 роках буде виділено 1,4 млрд данських крон для на передачу засобів артилерії і боєприпасів. Крім того, кошти будуть виділені на протиповітряну оборону, коаліцію безпілотників та ІТ-коаліцію.

Також будуть виділені кошти для збільшення вкладів в українську оборонну промисловість, враховуючи позитивний досвід «данської моделі».

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Данське фінансування протягом кількох років також підтримає поточні зусилля, спрямовані на заохочення союзників робити внески через цю модель.

«Данська модель» показала, що в Україні є потенціал для виробництва і постачання обладнання для української боротьби за свободу. Данія повинна продовжувати інвестувати в це, і я сподіваюся, що інші країни ще більше наслідуватимуть наш приклад", — заявив Поульсен.

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Європейська правда За матеріалами:

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