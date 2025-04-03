Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на суму 6,7 мільярдів крон — Finance.ua

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Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на суму 6,7 мільярдів крон

Казна та Політика
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Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на суму 6,7 мільярдів крон
Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на суму 6,7 мільярдів крон
Уряд Данії провів консультації з Комітетом з питань зовнішньої політики щодо 25-го пакета допомоги Україні на 6,7 млрд данських крон (майже 970 млн доларів).
Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Данії.
Новий, 25-й за ліком пакет, забезпечує військову підтримку України протягом 2025−2027 років і фінансується за рахунок коштів Українського фонду.
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Ключовими елементами пакета є протиповітряна оборона, артилерія та фінансова підтримка військово-повітряних сил України.
«Безпекова ситуація швидко змінюється. Тому дуже важливо, щоб Данія продовжувала свою масштабну підтримку України. 25-м пакетом допомоги ми підкреслюємо нашу підтримку України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі», — заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
Своєю чергою міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен зазначив, що новий пакет «посилить бойову міць України».
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«Безпека України має вирішальне значення для майбутнього всієї Європи. Я сподіваюся, що наша допомога надихне інших союзників надати ще більшу підтримку», — підкреслив він.
Зокрема, у 2025−27 роках буде виділено 1,4 млрд данських крон для на передачу засобів артилерії і боєприпасів. Крім того, кошти будуть виділені на протиповітряну оборону, коаліцію безпілотників та ІТ-коаліцію.
Також будуть виділені кошти для збільшення вкладів в українську оборонну промисловість, враховуючи позитивний досвід «данської моделі».
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Данське фінансування протягом кількох років також підтримає поточні зусилля, спрямовані на заохочення союзників робити внески через цю модель.
«Данська модель» показала, що в Україні є потенціал для виробництва і постачання обладнання для української боротьби за свободу. Данія повинна продовжувати інвестувати в це, і я сподіваюся, що інші країни ще більше наслідуватимуть наш приклад", — заявив Поульсен.
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За матеріалами:
Європейська правда
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