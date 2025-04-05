Яка сума за місяць надійшла на спецрахунок НБУ на потреби оборони — Finance.ua

Яка сума за місяць надійшла на спецрахунок НБУ на потреби оборони Сьогодні 18:22 — Казна та Політика

Яка сума за місяць надійшла на спецрахунок НБУ на потреби оборони

На спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, залишок коштів становив 2,1 млрд грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 862 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Скільки коштів надійшло від початку повномасштабного вторгнення

Загалом від початку великої війни на спецрахунок надійшло понад 66 млрд грн в еквіваленті.

Кошти переказували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота, зокрема із США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі та ще багатьох країн світу.

Із-за кордону в іноземній валюті надійшло більше 45,1 млрд грн в еквіваленті.

Із початку повномасштабної війни зі спецрахунку на потреби оборони НБУ перерахував понад 64 млрд грн, у березні — майже 2,7 млрд грн.

Зокрема:

на потреби Національної гвардії — понад 1,56 млрд грн;

на потреби Національної поліції — 1,65 млрд грн;

на потреби Міністерства оборони — понад 32,9 млрд грн;

на потреби Державної прикордонної служби — 988 млн грн;

на потреби Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації — понад 8,35 млрд грн;

на потреби Державної служби з надзвичайних ситуацій — понад 156,2 млн грн;

на потреби РНБО — майже 100,9 млн грн;

на потреби Державної спеціальної служби транспорту — понад 233 млн грн;

на потреби Служби безпеки — понад 573 млн грн;

на потреби військових частин — понад 286,9 млн грн;

на потреби Головного управління розвідки — понад 1,4 млрд грн;

на потреби Агенції оборонних закупівель — понад 15,86 млн грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.