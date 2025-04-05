Угода про надра: президент доручив СБУ розслідувати витік пропозиції США — ЗМІ Сьогодні 16:32 — Казна та Політика

Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України розслідувати витік останньої пропозиції США щодо угоди про корисні копалини, в тому числі з використанням тестів на поліграфі.

Про це пише видання Financial Times з посиланням на власні джерела.

Перевірки на поліграфі

Джерела видання заявили, що тести на детекторі брехні проводили серед співробітників кількох міністерств, але відмовилися надати додаткові подробиці або уточнити, скільки осіб допитали.

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«Розслідування проводиться на тлі загострення напруженості між Києвом та адміністрацією Трампа щодо умов пропонованої угоди щодо критично важливих мінеральних ресурсів та енергетичних активів», — йдеться у дописі видання.

Як пише Financial Times, в Офісі президента України відмовилися від коментарів. У заяві Служби безпеки йдеться про те, що вона працює в рамках закону для захисту безпеки України та зберігає певні деталі своєї діяльності в таємниці.

Зазначається, що тести на поліграфі є суперечливими, і наукове обґрунтування їхнього застосування ставиться під сумнів, але українські правоохоронні органи часто використовують їх для кримінальних розслідувань і перевірки іноземців, які хочуть вступити до армії.

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За даними видання, розслідування було ініційоване після того, як 26 березня депутат Ярослав Железняк оприлюднив подробиці проєкту угоди, посилаючись на копію, яка нібито опинилася в нього на руках. Наступного дня Financial Times також опублікувала зміст документа, який отримала окремо.

Коментуючи витік 28 березня, Зеленський на брифінгу для Financial Times заявив: «Мені цікаво, хто передає цю інформацію».

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