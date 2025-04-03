В Україні запрацював Реєстр спецдозволів на користування надрами — Finance.ua

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В Україні запрацював Реєстр спецдозволів на користування надрами

Казна та Політика
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В Україні запрацював Реєстр спецдозволів на користування надрами
В Україні запрацював Реєстр спецдозволів на користування надрами
Дерслужба геології та надр України впровадила Державний реєстр спеціальних дозволів на користування надрами.
Про це повідомляє пресслужба Держгеонадр.
Зазначається, що у Реєстрі містяться відомості про:
  • дату, строк дії й підставу видачі спецдозволу на користування надрами;
  • продовження строку та внесення до нього змін;
  • вид і мету користування надрами;
  • відомості про ділянку надр;
  • джерело фінансування робіт, які планує виконати надрокористувач (державні або недержавні кошти);
  • особливі умови, відомості про власника та про погодження надання дозволу;
  • дані угоди про умови користування надрами або угоди про розподіл продукції та інше.
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Як повідомили в Держгеонадр, спецдозвіл на користування надрами надається у формі витягу з Реєстру в електронній формі. Інформація, що міститься у витягу з Реєстру, є актуальною та достовірною на дату його формування.
Реєстр функціонує у цілодобовому режимі, крім випадків проведення профілактичних або технічних робіт.
На час дії воєнного стану доступ до ресурсу тимчасово обмежений за винятком правоохоронних органів, органів держвлади та місцевого самоврядування.
Як інформує голова Держгеонадр Олег Гоцинець, зараз готуються до впровадження держреєстри артезіанських та нафтових і газових свердловин.
За матеріалами:
Економічна Правда
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