Плата за землю поповнила місцеві бюджети на 6,6 млрд грн за два місяці — Finance.ua
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Плата за землю поповнила місцеві бюджети на 6,6 млрд грн за два місяці

Казна та Політика
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Плата за землю поповнила місцеві бюджети на 6,6 млрд грн за два місяці
Плата за землю поповнила місцеві бюджети на 6,6 млрд грн за два місяці
У січні-лютому 2025 року надходження плати за землю до місцевих бюджетів становили понад 6,6 млрд грн. Це на 13% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
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Зазначається, що платники податків спрямували до місцевих бюджетів на 0,75 млрд грн більше коштів на розвиток громад, ніж у відповідний період 2024 року, коли надходження становили 5,85 млрд грн.
Найбільшу частку надходжень — 90% або майже 5,97 млрд грн — забезпечили юридичні особи. Це на 12,69% або 0,67 млрд грн більше, ніж торік за відповідний період.
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Натомість фізособи сплатили 0,63 млрд грн, що відповідає аналогічному показнику за той самий період попереднього року.
Лідерами зі сплати податку стали:
  • Дніпропетровська область (1,16 млрд грн);
  • місто Київ (1,01 млрд грн);
  • Львівська область (461,61 млн грн).
За матеріалами:
Укрінформ
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