Плата за землю поповнила місцеві бюджети на 6,6 млрд грн за два місяці — Finance.ua

Плата за землю поповнила місцеві бюджети на 6,6 млрд грн за два місяці Сьогодні 20:13 — Казна та Політика

Плата за землю поповнила місцеві бюджети на 6,6 млрд грн за два місяці

У січні-лютому 2025 року надходження плати за землю до місцевих бюджетів становили понад 6,6 млрд грн. Це на 13% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

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Зазначається, що платники податків спрямували до місцевих бюджетів на 0,75 млрд грн більше коштів на розвиток громад, ніж у відповідний період 2024 року, коли надходження становили 5,85 млрд грн.

Найбільшу частку надходжень — 90% або майже 5,97 млрд грн — забезпечили юридичні особи. Це на 12,69% або 0,67 млрд грн більше, ніж торік за відповідний період.

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Натомість фізособи сплатили 0,63 млрд грн, що відповідає аналогічному показнику за той самий період попереднього року.

Лідерами зі сплати податку стали:

Дніпропетровська область (1,16 млрд грн);

місто Київ (1,01 млрд грн);

Львівська область (461,61 млн грн).

Укрінформ За матеріалами:

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