Добірка перспективних стажувань лютого — Finance.ua

Добірка перспективних стажувань лютого Вчора 21:01 — Особисті фінанси

Добірка перспективних стажувань лютого

Аналітики сайту budni.robota.ua підготували гарячу добірку вакансій для студентів, випускників та фахівців, у яких немає досвіду або він мінімальний.

Компанії, представлені в добірці, — це топові роботодавці, які дають шанс молодим спеціалістам прокачати свої навички та стати професіоналами.

ІТ-консалтингова компанія оголошує набір на стажування в Києві. Майбутні стажисти будуть вивчати функціональні можливості ERP-системи Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management, бізнес-процеси компаній на прикладі реальних проєктів і зможуть налаштувати ці бізнес-процеси в ERP-системі.

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Тривалість стажування — 2 місяці (з 12 березня до 14 травня 2024 року). Формат — онлайн. Після стажування кожен інтерн, який чудово впорається із завданнями, отримає job offer від компанії.

Банк у Львові оголошує про відкриття вакансії. Розглядають на посаду студентів 4 або 5 курсів, які люблять досягати поставленої мети та не бояться нових знань; хочуть отримати міжнародний досвід; знання англійської мови буде перевагою.

Роботодавець анонсує оплачуване стажування та комфортні умови праці.

Міжнародна компанія пропонує випускникам та студентам останніх курсів пройти 6−12-місячну програму стажування у Відділі продажів у Києві.

Основні побажання до претендентів: повна вища освіта/студенти останніх курсів спеціальностей «Менеджмент», «Економіка та підприємництво»; досвідчений користувач пакета MS Office (Excel, Word, PPT, Outlook тощо); хороші аналітичні навички та уважність до деталей; знання англійської мови (рівень Upper-Intermediate).

Медіахолдинг у Києві шукає відповідальних та готових до нових викликів стажистів.

Ви будете: залучені до підготовки консолідованого прогнозу/бюджету групи компаній; брати участь у план-факторному аналізі бюджету підрозділу та інвентаризації; займатися заведенням заявок на оплату; брати участь в автоматизації процесу актуалізації бюджету підрозділу. Обов’язковою вимогою участі у відборі є наявність відеорезюме.

Міжнародний медіасервіс запрошує в команду у Києві.

Серед завдань на посаді: регулярне встановлення, обслуговування, базове налаштування серверів; проведення інвентаризацій та ведення обліку обладнання; написання інструкцій та контроль за віддаленим обслуговуванням серверів.

Пропонуються, серед іншого: безкоштовні уроки англійської мови; заняття з плавання та уроки настільного тенісу; сесії з корпоративним психологом; знижки від брендів-партнерів.

Продуктова IT-компанія оголошує про відкриття вакансії у Києві.

Обов’язки майбутнього працівника: управляти обліковими записами користувачів, дозволами та контролем доступу; налаштувати робочі місця працівників; надавати технічну підтримку та консультації користувачам, проводити онбординги; вести технічну документацію та інвентаризацію обладнання; налаштовувати та підтримувати базові сервіси інфраструктури; діагностувати та моніторити офісне обладнання.

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