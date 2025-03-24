До НБУ не надходило від «Укрпошти» документів на отримання банківської ліцензії — Рожкова Сьогодні 14:30 — Фондовий ринок

До НБУ не надходило від «Укрпошти» документів на отримання банківської ліцензії — Рожкова

Національний банк не отримував від «Укрпошти» документи на отримання банківської ліцензії.

Про це повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна»

«Якщо говорити про „Укрпошту“, то набуття нею істотної частки в банку потребує погодження НБУ. Відповідного пакету документів та бізнес-плану від „Укрпошти“ ми поки що не отримували. Також чекаємо ухвалення парламентом закону про банк фінансової інклюзії. В грудні законопроєкт було відправлено на доопрацювання. З 2015 року Ігор Смілянський (гендиректор „Укрпошти“) заявляє, що хоче працювати на віддалених територіях, де банки закривають нерентабельні відділення. За його словами, „Укрпошта“ туди їздить, доставляє пенсії та пошту, тож знає, як там працювати. Вона і зараз теоретично може відкривати рахунки, якщо отримає платіжну ліцензію», — сказала вона.

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Разом з тим Рожкова додала, що була зацікавленість Ідея Банком та потенційний інтерес до Сенс Банку серед міжнародних банківських груп, які вже представлені в Україні, для посилення своїх позицій неорганічним зростанням.

Про істотний зовнішній інтерес як до інвестиції для розвитку говорити передчасно, але він точно з’явиться, на думку Рожкової.

Нагадаємо, уряд передав акції Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Міністерства розвитку громад та територій з наступною передачею Укрпошті.

АТ «Укрпошта» після передачі йому акцій Першого інвестиційного банку (PinBank) запропонує міноритарним акціонерам, які володіють близько 12% акцій, процедуру викупу, а в разі відмови «розмиє» їх долю до 5%, застосувавши процедуру примусового викупу.

CEO «Укрпошти» Ігор Смілянський розповів , що запуск «Укрпошта Банку» має відбутися протягом цього року.

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