До 300 тис. грн: киянам збільшать компенсацію за встановлення незалежних джерел електроенергії — Finance.ua

До 300 тис. грн: киянам збільшать компенсацію за встановлення незалежних джерел електроенергії Сьогодні 21:00 — Енергетика

До 300 тис. грн: киянам збільшать компенсацію за встановлення незалежних джерел електроенергії, kyivcity.gov.ua

Київ збільшує максимальну суму відшкодування вартості незалежних джерел електроенергії з 80 до 300 тисяч гривень для мешканців столичних багатоповерхівок.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Ідеться про те, щоб зробити ще лояльнішим Порядок відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії. А саме: збільшити максимальний поріг компенсації (для великих будинків — у кілька разів). І запровадити справедливу градацію: що більші витрати будинку, то більша гранична сума допомоги від міста», — підкреслив Віталій Кличко.

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Це те, на чому наголошували будинкові громади, зазначив мер.

«Бо сьогодні місто компенсує 75% вартості обладнання, але максимальна сума допомоги — не більше 80 тис. грн за одну одиницю обладнання (тобто йдеться про менш потужне обладнання). Ми ж пропонуємо збільшити максимально граничну суму залежно від поверховості будинку, щоб мешканці могли закуповувати більш потужне обладнання», — пояснив Кличко.

Що зміниться

Порядком передбачається відшкодування:

75% вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії, але не більше: 100 тис. грн — для будинків до 6 поверхів (включно);

200 тис. грн — для будинків від 7 до 16 поверхів (включно);

300 тис. грн — для будинків від 17 поверхів, а також для будинків з прибудованими, вбудованими, даховими котельнями.

Удосконалений порядок відшкодування стосуватиметься не тільки ОСББ та ЖБК. А всіх багатоповерхових будинків столиці, де таке рішення ухвалять мешканці.

Які програми діють зараз

Сьогодні в столиці діють програми для ОСББ та ЖБК, що дозволяють мешканцям встановлювати в будинку альтернативні джерела живлення або різне енергоефективне обладнання.

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При встановленні незалежних джерел енергії бюджет міста відшкодовує 75% вартості обладнання. Цей механізм працює від початку повномасштабного вторгнення. На сьогодні в столиці вже втілили понад 670 таких проєктів.

Київ готується до зими

Столиця продовжує готуватися до наступної зими, яка буде складною, розуміючи масштаби пошкодженої інфраструктури.

Тривають гідравлічні випробування тепломереж. Місто продовжує програму перекладки найбільш зношених ділянок тепломереж. Цього року замінять ще 55 км труб. Масштабну модернізацію мереж у столиці розпочали ще до повномасштабного вторгнення. На сьогодні вже оновили близько 400 км труб великого та середнього діаметру. Готуючись до зими, планують відремонтувати понад 150 теплоджерел, понад 200 котлів, а також насосне обладнання.

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Усі котельні міста, де це дозволяє потужність, уже оснащені генераторами для безперебійної роботи. Працюють фахівці і над тим, щоб обладнати генераторами більш потужні теплоджерела. Також місто додатково матиме ще понад 50 пересувних мінікотелень, які будуть розташовані у столичних лікарнях, пологових будинках, на важливих соціальних об’єктах.

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