Через обстріли зруйновано або пошкоджено близько 90% потужностей теплової генерації ДТЕК — Finance.ua
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Через обстріли зруйновано або пошкоджено близько 90% потужностей теплової генерації ДТЕК

Енергетика
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Через обстріли зруйновано або пошкоджено близько 90% потужностей теплової генерації ДТЕК
Через обстріли зруйновано або пошкоджено близько 90% потужностей теплової генерації ДТЕК
В Україні наразі внаслідок російських ворожих обстрілів зруйновано або пошкоджено близько 90% потужностей теплової генерації ДТЕК.
Про це повідомляє ДТЕК.
«Лише за останні три місяці ворог здійснив сім масованих атак по ТЕС компанії. Внаслідок обстрілів зруйновано або пошкоджено близько 90% потужностей теплової генерації ДТЕК», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що за попередніми даними, для відновлення пошкоджених атаками потужностей необхідно близько 14−16 млрд грн (350−400 млн доларів), це — завдані збитки по обладнанню і вартість проведення ремонтних робіт.
У повідомленні нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК Енерго були атаковані ворогом понад 180 разів.
За матеріалами:
Укрінформ
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