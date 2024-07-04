Через обстріли зруйновано або пошкоджено близько 90% потужностей теплової генерації ДТЕК — Finance.ua

Через обстріли зруйновано або пошкоджено близько 90% потужностей теплової генерації ДТЕК Сьогодні 19:11 — Енергетика

Через обстріли зруйновано або пошкоджено близько 90% потужностей теплової генерації ДТЕК

В Україні наразі внаслідок російських ворожих обстрілів зруйновано або пошкоджено близько 90% потужностей теплової генерації ДТЕК.

Про це повідомляє ДТЕК

«Лише за останні три місяці ворог здійснив сім масованих атак по ТЕС компанії. Внаслідок обстрілів зруйновано або пошкоджено близько 90% потужностей теплової генерації ДТЕК», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за попередніми даними, для відновлення пошкоджених атаками потужностей необхідно близько 14−16 млрд грн (350−400 млн доларів), це — завдані збитки по обладнанню і вартість проведення ремонтних робіт.

У повідомленні нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК Енерго були атаковані ворогом понад 180 разів.

Укрінформ За матеріалами:

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