Дні народження і рекомендовані канали. У Telegram зʼявилися нові функції — Finance.ua
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Дні народження і рекомендовані канали. У Telegram зʼявилися нові функції

Технології&Авто
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Дні народження і рекомендовані канали. У Telegram зʼявилися нові функції
Дні народження і рекомендовані канали. У Telegram зʼявилися нові функції
У месенджері Telegram протягом місяця зʼявилися понад 15 нових можливостей, серед яких рекомендовані канали, розділ «Мій профіль», колекційні предмети, дні народження та інше.
Про це пише пресслужба месенджера.
В інтерфейсі пошуку тепер є нова вкладка «Канали», яка показує канали, на які користувач підписаний, і перелік рекомендованих каналів за схожою тематикою.
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У налаштуваннях зʼявився розділ «Мій профіль», де можна побачити свій профіль так, як його бачать інші. Можна прикріпляти до трьох історій у верхній частині свого профілю.
Усі користувачі зможуть додати свій день народження до профілю, тоді контакти знатимуть про нього, адже в них буде нагадування.
Власники зможуть додати свій канал до профілю. Передогляд каналу розміщуватиметься над текстом про користувача.
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Власники колекційних імен мають можливість привʼязати їх до свого Telegram-акаунта або каналів, вказавши додаткові імена на сторінці профілю. Коли хтось натискатиме на колекційне імʼя або ж анонімний номер у профілі, зʼявлятиметься додаткова інформація про такий колекційний предмет.
Користувачі нині можуть додати більше часу до показу поточного місця розташування, яким вони ним поділилися, чи скористатися функцією ділитися ним невизначений час, допоки не вимкнуть.
У Telegram ще зʼявилися нові налаштування, які дають змогу керувати сповіщеннями про реакції на повідомлення.
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Коли користувач пересилатиме чиєсь повідомлення, то воно відображатиметься із зображенням профілю користувача, від якого вони були переслані.
Користувачі Premium зможуть додавати до опитувань анімовані та користувацькі емодзі.
Серед нових можливостей також є масова модерація груп, удосконалений розділ «Недавні дії», керування реакціями для каналів, можливість не приховувати рекламу, перегляд історій в анонімному режимі, миттєвий перегляд для Telegram Desktop, нагороди для творців контенту і функція гілки.
За матеріалами:
theБабель
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