Telegram запустив монетизацію для власників каналів, в Україні вона недоступна — Finance.ua
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Telegram запустив монетизацію для власників каналів, в Україні вона недоступна

Технології&Авто
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Telegram запустив монетизацію для власників каналів, в Україні вона недоступна
Telegram запустив монетизацію для власників каналів, в Україні вона недоступна
Telegram презентував систему монетизації.
Тепер власники Telegram-каналів можуть отримувати 50% доходу від реклами, що показується в їхніх каналах. Водночас в Україні монетизація не працюватиме.
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Щомісяця користувачі Telegram генерують понад 1 трлн переглядів у каналах. Тепер власники публічних каналів, які мають щонайменше 1000 підписників, можуть отримувати 50% від доходу від реклами, що показується в їхніх каналах.
Власники каналів можуть виводити свої винагороди без комісії або реінвестувати їх, зокрема у рекламу в Telegram.
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Виведення коштів стане доступним найближчими тижнями.
Для роботи програми монетизації месенджер запустив рекламні оголошення на базі блокчейну TON, які можна придбати за допомогою Toncoin. Проте вони не будуть показуватися користувачам деяких країн, серед яких росія, Україна, Палестина та Ізраїль.
За матеріалами:
Forbes.ua
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