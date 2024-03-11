Власники особистих сторінок в Telegram зможуть перетворювати їх на бізнес-акаунти — Finance.ua
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Власники особистих сторінок в Telegram зможуть перетворювати їх на бізнес-акаунти

Технології&Авто
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Власники особистих сторінок в Telegram зможуть перетворювати їх на бізнес-акаунти
Власники особистих сторінок в Telegram зможуть перетворювати їх на бізнес-акаунти
Користувачі Telegram, які мають особисті акаунти в месенджері, тепер можуть перетворити їх на бізнес-акаунти, сплачуючи щомісячну абонплату.
Про це повідомляє The Tech Crunch.
Зазначається, що це дає користувачам можливість вказувати таку інформацію, як місцезнаходження та години роботи, що може бути корисним для власників невеликих кафе та магазинів.
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Серед інших функцій бізнес-акаунтів — організація чатів з кольоровими мітками, використання автоматичних привітань і повідомлень, а також ярликів для швидких відповідей.
Крім того, цього місяця Telegram планує запустити ще більше функцій для бізнесу, включаючи спосіб інтеграції чат-ботів на основі штучного інтелекту для обслуговування клієнтів.
Чат-додаток, який має понад 800 мільйонів користувачів по всьому світу, також планує цього місяця запустити свою рекламну платформу з програмою розподілу доходів для каналів.
За матеріалами:
Укрінформ
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