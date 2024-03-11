Власники особистих сторінок в Telegram зможуть перетворювати їх на бізнес-акаунти — Finance.ua

Власники особистих сторінок в Telegram зможуть перетворювати їх на бізнес-акаунти Сьогодні 02:34 — Технології&Авто

Власники особистих сторінок в Telegram зможуть перетворювати їх на бізнес-акаунти

Користувачі Telegram, які мають особисті акаунти в месенджері, тепер можуть перетворити їх на бізнес-акаунти, сплачуючи щомісячну абонплату.

Зазначається, що це дає користувачам можливість вказувати таку інформацію, як місцезнаходження та години роботи, що може бути корисним для власників невеликих кафе та магазинів.

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Серед інших функцій бізнес-акаунтів — організація чатів з кольоровими мітками, використання автоматичних привітань і повідомлень, а також ярликів для швидких відповідей.

Крім того, цього місяця Telegram планує запустити ще більше функцій для бізнесу, включаючи спосіб інтеграції чат-ботів на основі штучного інтелекту для обслуговування клієнтів.

Чат-додаток, який має понад 800 мільйонів користувачів по всьому світу, також планує цього місяця запустити свою рекламну платформу з програмою розподілу доходів для каналів.

Укрінформ За матеріалами:

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