Власники каналів у Telegram можуть почати отримувати фінансову винагороду за свою роботу — Finance.ua
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Власники каналів у Telegram можуть почати отримувати фінансову винагороду за свою роботу

Фондовий ринок
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Власники каналів у Telegram можуть почати отримувати фінансову винагороду за свою роботу
Власники каналів у Telegram можуть почати отримувати фінансову винагороду за свою роботу
Трансляції каналів у Telegram щомісяця генерують 1 трильйон переглядів. Наразі лише 10% цих переглядів монетизуються за допомогою Telegram Ads — інструменту просування, розробленого з урахуванням конфіденційності.
У березні рекламна платформа Telegram офіційно відкриється для всіх рекламодавців у майже ста нових країнах. Власники каналів у цих країнах почнуть отримувати 50% усіх доходів, які Telegram отримує від показу реклами на своїх каналах.
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Про це заявив Павло Дуров, засновник «ВКонтакте» і Telegram.
«Щоб забезпечити швидкі та безпечні платежі за рекламу та зняття коштів, ми будемо використовувати виключно блокчейн TON. Подібно до нашого підходу з іменами користувачів Telegram на Fragment, ми будемо продавати рекламу та ділитися доходом із власниками каналів у Toncoin. Це створить доброчесне коло, у якому творці контенту зможуть або перевести в готівку свої тонкойни — або повторно інвестувати їх у просування та оновлення своїх каналів», — повідомив він.

Довідка Finance.ua:

  • Павло Дуров кілька років фігурував у списках Forbes як представник росії, але тепер просить зазначати, що з 2022 року він є громадянином Франції (також у нього, як повідомляється, є громадянство Сент-Кітс та Невіс).
  • Раніше головний операційний директор Telegram Group Inc. Халіл Мірахмед розкрив подробиці інтеграції криптогаманця в месенджер. Мірахмед підтвердив роботу над Telegram Wallet, запуск якого заплановано на листопад 2023 року. Раніше про це заявив Павло Дуров. За його словами, TON Wallet уже з’явився у вкладці опцій під час під'єднання додатка гаманця.
  • Завдяки новій функції, користувачі Telegram у багатьох країнах світу отримають доступ до гаманця і зможуть здійснювати транзакції з криптовалютами. Першими скористатися криптоплатежами в Telegram зможуть жителі деяких країн Африки та Латинської Америки.
За матеріалами:
Finance.ua
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