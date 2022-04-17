Дуров і низка інших мільярдерів не хочуть, аби їх називали громадянами рф — Finance.ua
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Дуров і низка інших мільярдерів не хочуть, аби їх називали громадянами рф

Вчора 18:00
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Низка мільярдерів, «пов’язаних із рф», дуже не хочуть, аби Forbes називав їх громадянами рф, акцентуючи увагу на іноземному громадянстві: останніми місяцями ця тенденція зростає.
Зокрема, про це попросили представники засновника «ВКонтакте» й Telegram Павла Дурова.
«Павло поїхав з росії багато років тому і не збирається повертатися», — заявив представник бізнесмена.
Дуров кілька років фігурував у списках Forbes як представник росії, але тепер просить зазначати, що з минулого року він є громадянином Франції (також у нього, як повідомляється, є громадянство Сент-Кітс та Невіс).
Також просять не називати їх російськими бізнесменами Ігор та Дмитро Бухмани — засновники Playrix, що займається розробкою мобільних ігор, Микола Сторонський — співзасновник Revolut, та інвестор Юрій Мільнер.
Бухмани вказують, що кілька років тому вони переїхали до Ізраїлю, а представники Сторонського нагадують, що він є громадянином Великої Британії.
Натомість Юрій Мільнер наполягає на тому, що з 2014 року не був у росії та не має активів на її території, і ще у 1999 році отримав громадянство Ізраїлю.
Forbes підкреслює, що прохання від бізнесменів, які мають зв’язки з рф, не вказувати їх у списках як «російських бізнесменів» надходили і раніше, але в останні кілька місяців кількість таких звернень збільшилася, у тому числі на тлі санкцій, запроваджених проти рф через вторгнення в Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Економічна Правда
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