Telegram впроваджує голосові та відеоповідомлення з автоматичним видаленням — Finance.ua

Telegram впроваджує голосові та відеоповідомлення з автоматичним видаленням 25.01.2024, 00:30 — Технології&Авто

Telegram впроваджує голосові та відеоповідомлення з автоматичним видаленням

Розробники месенджера Telegram випустили кілька нових функцій. Багато з них орієнтовані на роботу з відео та аудіо повідомленнями.

Про це повідомляє Tech Crunch.

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У вересні 2023 року в додатку з’явилася функція одноразового перегляду фотографій і відео в чаті між двома користувачами. Зараз компанія поширює цю функцію на голосові та відеоповідомлення.

Як це працює

Користувачі зможуть натиснути на іконку мікрофона, щоб почати запис, а потім потягнути вгору і натиснути на іконку «переглянути один раз», щоб дозволити одержувачу прослухати голосове повідомлення або переглянути відеоповідомлення лише один раз.

Які ще функції стануть доступними

Telegram впроваджує можливість призупиняти та відновлювати запис голосових та відеоповідомлень через те саме меню.

Telegram також додає можливість користувачам бачити, коли одержувач прочитає їхні повідомлення у приватних чатах. Цю функцію можна вимкнути у налаштуваннях.

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Для користувачів платної версії сервісу також з’явилося кілька новацій. Одна з них — можливість приховати інформацію про час прочитання, але продовжувати бачити час прочитання свого співрозмовника, якщо той ділиться такою інформацією.

Крім того, користувачі платної версії сервісу можуть вибирати, хто зможе надсилати їм повідомлення першим. Вони можуть вибрати або «Всі», або «Мої контакти та Premium-користувач».

Нагадаємо, у грудні минулого року Telegram представив оновлення. Так, адміністраторам надали можливість виділяти свої канали дизайнерськими інструментами. А звичайні користувачі тепер можуть репостити їхні історії до себе.

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