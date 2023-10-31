Telegram провів наймасштабніше оновлення у 2023 році — Finance.ua
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Telegram провів наймасштабніше оновлення у 2023 році

Технології&Авто
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Telegram провів наймасштабніше оновлення у 2023 році
Telegram провів наймасштабніше оновлення у 2023 році
Нещодавно Телеграм оновився до версії 10.2 — частина функцій стосується Premium-користувачів, але є дещо і для всіх.
Найпомітніше оновлення — цитування конкретних частин повідомлення в коментарях, при цьому вибраний фрагмент стає виділеним. Тепер досить просто виділити потрібну ділянку тексту та активувати функцію «Цитувати».
Telegram провів наймасштабніше оновлення у 2023 році
Також було додано опцію перетворення будь-якої ділянки тексту в цитату, дозволяючи одному повідомленню містити кілька таких виділень. Коли ви надсилаєте посилання в чаті, тепер можна налаштувати, як саме воно буде виглядати: визначити розташування тексту й розмір зображення. Ба більше, тепер користувач може вирішити, для якого конкретного посилання в повідомленні відображатиметься прев’ю.
Крім того, для власників Premium-підписки з’явилася можливість вибирати унікальний колір або поєднання кольорів для свого імені, яке відображатиметься у групах. Такий же колір буде використано для посилань і цитованих відповідей користувача.
Telegram провів наймасштабніше оновлення у 2023 році
Серед інших оновлень у Telegram 10.2 помітні: функція швидкого перемотування «сторіс», налаштування спалаху для селфі-камери та покращене форматування тексту на пристроях Android.
За матеріалами:
УНІАН
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