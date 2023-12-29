Telegram запровадив нові функції — Finance.ua

Telegram запровадив нові функції 29.12.2023, 01:05 — Технології&Авто

Telegram представив останнє оновлення в поточному році. Так, адміністраторам надали можливість виділяти свої канали дизайнерськими інструментами. А звичайні користувачі тепер можуть репостити їхні історії до себе.

Що стосується редактури в каналах, то для привернення уваги підписників можна буде редагувати колір назви і тло постів, а ще колір і логотип обкладинки в профілі. Адмінам дали право встановлювати емодзі-статуси і шпалери, видимі для відвідувачів. Різноманітність налаштувань залежить від рівня каналу.

Звичайні користувачі з каналів можуть репостити не тільки прості повідомлення, а й фото, файли, голосові та відеоповідомлення. У редакторі фото з’явилася можливість видаляти фон. Опція підтримується операційними системами iOS 17 або Android 7.

Фото: Telegram

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