Для якісного старту пенсійної реформи потрібно 15 млрд грн — Finance.ua

Для якісного старту пенсійної реформи потрібно 15 млрд грн Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Для якісного старту пенсійної реформи потрібно 15 млрд грн

Для того щоб старт пенсійної реформи був якісним, Міністерству соціальної політики потрібно 15 млрд гривень, ці кошти вже є в державі через збільшення надходжень від ЄСВ.

Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Міністерка зазначила, що накопичувальна пенсійна система дозволяє людям накопичувати більше фінансових ресурсів на старість, сприяючи їхній активності на довший період.

«Звісно, зменшення частки працездатного населення ми враховували в „солідарній“ пенсійній системи. Оскільки пенсійна реформа складатиметься з обов’язкової накопичувальної та добровільної накопичувальної систем, це дозволить створити якісне заміщення», — розповіла Жолнович.

Вона підкреслила, що в новій пенсійній реформі враховується продуктивність праці: «чим більше ти виробляєш, тим краще ми зможемо забезпечувати свої потреби за рахунок тих працівників, які є зараз».

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«Ми рахували, що для якісного старту пенсійної реформи на початок 2025 року нам потрібно 30 млрд гривень, але ми не встигнемо стартувати. Тому, ми плануємо почати з 1 липня 2025 року, відповідно нам буде потрібно 15 млрд гривень», — підкреслила Жолнович.

Міністерка соціальної політики зазначила, що держава має ці 15 млрд гривень, оскільки збільшуються надходження від ЄСВ завдяки значній кількості військових, яким виплачують «білу» зарплату.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, Кабмін готує для внесення до Верховної Ради пакет законопроєктів, який буде стосуватися пенсійної реформи.

«Ми з Мінфіном по солідарній системі вираховуємо останні можливості, тому що він потребує ресурсу, щонайменше там 30 мільярдів гривень для того, щоб вона якісно стартувала», — каже Жолнович. Що саме готує уряд — читайте тут.

Також у Міністерстві соціальної політики України розраховують вже у січні 2025 року запустити пілотний проєкт із запровадження базової соціальної допомоги.

УНН За матеріалами:

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