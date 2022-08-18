Для підвищення пенсій та соціальних допомог у грудні буде потрібно 75 млн гривень — Finance.ua

Для підвищення пенсій та соціальних допомог у грудні буде потрібно 75 млн гривень Вчора 16:45 — Особисті фінанси

Для підвищення пенсій та соціальних допомог у грудні буде потрібно 75 млн гривень

У грудні заплановано чергове підвищення прожиткового мінімуму, у зв’язку з цим витрати з держбюджету на пенсії та соціальну допомогу зростуть на 75 млрд грн.

Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Міністр зазначила, що прожитковий мінімум ще жодного року не був наближений до реальних потреб, проте загальна сума на його збільшення потрібна чимала.

«У законодавстві прожитковий мінімум ще жодного року не був наближений до реальних потреб. Ми чесно розуміємо — щороку занижений. У грудні ми матимемо підвищення прожиткового мінімуму на 3,2%. Це одразу збільшує витрати на всі виплати та пенсії, які ми повинні розрахувати, при тому, що ми нікому нічого не додаємо, на 75 млрд грн. Тобто цей прожитковий мінімум збільшується в абсолютному вираженні на невелику суму, але загальна кількість усіх перерахунків додає до наших програм 75 мільярдів — і це чималі гроші», — наголосила Жолнович.

Крім того, за словами Оксани Жолнович, найближчим часом у Мінсоцполітики презентують вихід із цієї ситуації для найуразливіших верств населення.

«Проте ми зараз думаємо, і я впевнена, найближчим часом вже презентуємо вихід із цієї ситуації, щоб таки збільшити можливість допомогти людям і отримати допомогу тим, хто опиниться на межі бідності і в тяжкому становищі. Можливо, це буде іншим інструментом, аніж прожитковий мінімум», — розповіла вона.

Довідка Finance.ua:

за словами Жолнович, збільшити розмір пенсії окремим громадянам зможуть меценати;

згідно із законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», українцям доплачують за понаднормовий страховий стаж. Таким чином, деякі громадяни мають право на доплати — хто саме, читайте тут.

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