Украинцам хотят увеличить пенсии за счет меценатов — Finance.ua
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Украинцам хотят увеличить пенсии за счет меценатов

Личные финансы
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Украинцам хотят увеличить пенсии за счет меценатов
Украинцам хотят увеличить пенсии за счет меценатов
В Министерстве социальной политики готовят изменения, позволяющие увеличить пенсионные выплаты украинцев.
Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович во время национального телемарафона.
По ее словам, увеличить размер пенсии отдельным гражданам смогут меценаты.
«Мы предлагаем такую меценатскую деятельность по отношению к нашим пенсионерам: предлагаем людям, которые готовы поддержать пенсионеров с небольшими пенсиями, адресно перечислить средства на увеличение пенсии конкретному пенсионеру», — отметила глава Минсоцполитики.
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Как рассказала чиновник, соответствующий законопроект уже рассматривают в парламентских комитетах.
«Такого раньше не было, и я надеюсь, что этот законопроект быстро будет принят. Он сейчас проходит обязательные этапы рассмотрения в комитетах Верховной Рады, и в ближайшее время, я надеюсь, мы увидим его в зале, сможем доработать, и люди смогут использовать такой инструмент», — подчеркнула Жолнович.
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По материалам:
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