Как украинцам выйти на пенсию раньше срока: названы четыре условия — Finance.ua

Как украинцам выйти на пенсию раньше срока: названы четыре условия Сегодня 17:02 — Личные финансы

Как украинцам выйти на пенсию раньше срока: названы четыре условия

В результате полномасштабной российско-украинской войны многие остались без работы, некоторые из которых готовились в ближайшее время выйти на пенсию. Однако это можно сделать досрочно при наличии достаточного количества страхового стажа или соблюдения некоторых условий.

Об этом сообщили в издании «НаПенсии».

Человек может досрочно выйти на пенсию в случае потери работы, если:

вас уволили по инициативе собственника или уполномоченного им органа в связи с сокращением штата работников или в связи с ликвидацией, реорганизацией, банкротством предприятия;

по состоянию на день увольнения вам осталось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста (60 лет);

вы зарегистрировались в государственной службе занятости, но там отсутствует подходящая для вас работа;

у вас есть достаточный страховой стаж: для женщин — 30 лет, для мужчин — 35 лет.

Кроме того, украинцы могут досрочно выйти на пенсию, если их состояние здоровья не отвечает требованиям занимаемой должности.

Ранее мы сообщали, что участники боевых действий имеют право на досрочный выход на пенсию после достижения мужчинами 55 лет, женщинами — 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Об этом говорится в статье Finance.ua Помощь и льготы для участников боевых действий и их детей: где, как, сколько.

Справка Finance.ua:

в Украине пенсионеры, переехавшие в горные села, имеют право на 20% надбавки к пенсии;

согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», украинцам доплачивают за сверхурочный страховой стаж. Таким образом, некоторые граждане имеют право на доплаты — кто именно, читайте здесь.



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Апостроф По материалам:

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