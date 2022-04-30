Діти, які перемістились всередині країни без супроводу батьків, зможуть отримати допомогу на проживання — Finance.ua

Діти, які перемістились всередині країни без супроводу батьків, зможуть отримати допомогу на проживання

Вчора 13:03 — Казна та Політика

Діти, які перемістились всередині країни без супроводу батьків, зможуть отримати допомогу на проживання

Уряд ухвалив рішення, яке забезпечує виплату допомоги на проживання в розмірі 3 000 гривень на місяць дітям, які є внутрішньо переміщеними особами і перемістились без супроводу законного представника.

Про це повідомила Міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

«Через воєнні дії маємо ситуації, коли малолітні діти до 14 років евакуювались без супроводу батьків чи інших законних представників. Причини різні. Для того щоб такі малолітні діти могли отримати допомогу на проживання в розмірі 3000 гривень на місяць, рішення уряду надає можливість подати заяву від імені дитини родичам, особам, яких батьки або законні представники дитини письмово уповноважили супроводжувати її, а також людям, які тимчасово взяли в свою родину дитину, яка залишилась без батьківського піклування. Одночасно забезпечується контроль за дотриманням прав таких дітей з боку служб у справах дітей. Для цієї категорії ми продовжили до 15 травня строк подання заяв, відповідно до яких виплатимо допомогу, починаючи з березня», — прокоментувала Марина Лазебна.

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Рішення Уряду встановлює, що заяву про виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеній малолітній дитині, яка прибула без супроводу законного представника, може подавати від її імені:

особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах (у тому числі хрещені батьки), за наявності документа, що підтверджує сімейні, родинні зв’язки особи з дитиною, виданого службою у справах дітей за місцем звернення;

особа, яку батьки або інші законні представники уповноважили супроводжувати дитину, що підтверджується письмовою заявою одного із законних представників, завіреною органом опіки та піклування;

особа, до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину, яка залишились без батьківського піклування (за наявності копії наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування).

Виплата допомоги такій дитині здійснюється в розмірі 3000 гривень на місяць, починаючи з березня 2022 року у разі звернення за її наданням до 15 травня 2022 року включно. Допомога виплачується на поточний рахунок «єПідтримка» або банківський рахунок заявника.

Також, згідно рішення Уряду з травня 2022 року продовжується виплата допомоги на проживання людям, переміщеним з АР Крим, які переміщувалися починаючи з 2014 року і раніше отримували допомогу на проживання як внутрішньо переміщені особи.

Довідка Finance.ua:

Уряд за участі Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні й Товариства Червоного Хреста України запустить нову програму виплат для вимушених переселенців;

з травня допомога надаватиметься двом категоріям внутрішньо переміщених осіб.

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