З травня допомога надаватиметься двом категоріям внутрішньо переміщених осіб — Finance.ua

З травня допомога надаватиметься двом категоріям внутрішньо переміщених осіб

Вчора 09:00 — Особисті фінанси

Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України, повідомила, що станом на сьогодні більше 2 мільйонів людей зареєструвались як внутрішньо переміщені особи після впровадження воєнного стану.

"Я знаю, що зараз, коли іде мова про внутрішньо переміщених осіб, то часто говорять про людей, які перемістились після провадження воєнного стану. Але війна триває 8 років, і кількість тих, хто з 2014 року був вимушений кинути домівки та шукати прихистку в інших регіонах країни — більша.

На сьогодні у Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб є інформація щодо 3,4 мільйонів людей.

З них більше 2 мільйонів — це люди, які вимушено перемістились після провадження воєнного стану. І з них 1,9 мільйона — вимушено перемістились вперше", — прокоментувала Марина Лазебна.

Найбільше людей після широкомасштабного воєнного вторгнення Росії перемістились до Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької та Київської областей.

Але загалом найбільше внутрішньо переміщених осіб зареєстровані в Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській та Київській областях.

З травня допомога надаватиметься двом категоріям внутрішньо переміщених осіб:

Тим, які перемістилися з територіальних громад, що розташовані в районі бойових дій, тимчасово окуповані, оточенні. Перелік таких громад затверджуватиме Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Тим, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, незалежно від того, повернулись вони до населеного пункту постійного проживання або ні.

Довідка Finance.ua:

Нагадаэмо, що в рамках допомоги внутрішньо переміщеним особам із житлом Уряд компенсує комунальні витрати громадам та людям, які безкоштовно розміщують у себе переселенців.

Також держава надає допомогу на проживання переселенцям з територій бойових дій.

Допомога надається в розмірі 3000 гривень на місяць для дітей та людей з інвалідністю, 2000 гривень для інших осіб. Всім, хто має право на цю допомогу та до кінця квітня подасть заяву на її отримання, держава перерахує допомогу за два місяці — березень та квітень.

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