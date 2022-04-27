В Україні запустять нову програму виплат для вимушених переселенців — Finance.ua

В Україні запустять нову програму виплат для вимушених переселенців

Вчора 11:02 — Казна та Політика

В Україні запустять нову програму виплат для вимушених переселенців

Уряд за участі Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні й Товариства Червоного Хреста України запустить нову програму виплат для вимушених переселенців.

Про це повідомив в офіційному Telegram-каналі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 26 квітня.

За його словами, відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Розмір допомоги. Фінансова допомога в межах програми складе 2500 грн на особу. Виплати будуть здійснюватися на основі наявних відомостей інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб. Тобто, для отримання виплат не потрібно буде подавати жодних заяв.

«Розраховуємо, що виплати отримають майже 1 млн осіб. Перевага буде надаватися ВПО з окупованих територій та зон бойових дій», — додав Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

Наразі в Україні продовжують працювати й інші програми для вимушених переселенців:

по 2 000 грн від уряду кожному дорослому та по 3 000 грн на дитину;

також дві спільні з ООН й одна спільна з UNICEF програми з виплати 2200 грн переміщеним особам, що належать до вразливих категорій.

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