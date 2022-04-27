Чи виплачується декретна допомога під час війни: які документи потрібно — Finance.ua

У Фонді соцстрахування наголошують, що допомога по вагітності та пологах має виплачуватися попри:
воєнний стан;
евакуацію працівниці;
неможливість формування роботодавцем заяви.
Навіть у разі виходу у декрет після призупинення дії трудового договору на час війни.
Згідно із Законом України від 15.03.2022 № 2136, в умовах воєнного часу навіть під час призупинення дії трудового договору роботодавець не може відмовити працівниці в наданні відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами, а також не може звільнити її під час такої відпустки.
Якщо роботодавець не має можливості оформити відповідну заяву у зв’язку з бойовими діями, соцстрах надсилає фінансову допомогу безпосередньо на особисту банківську картку вагітної.
Для отримання консультацій і виплат застраховані жінки можуть звернутися до будь-якого відділення Фонду соцстрахування.
Перелік відділень, які наразі працюють — за посиланням:
Які документи потрібно пред’явити:
паперовий листок непрацездатності або е-лікарняний;
копію паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу;
ідентифікаційний код.
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