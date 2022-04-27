Чи виплачується декретна допомога під час війни: які документи потрібно — Finance.ua

Чи виплачується декретна допомога під час війни: які документи потрібно

Вчора 16:03 — Особисті фінанси

Пів мільярда гривень декретних виплат направили отримувачам з 24 лютого. Про це повідомили у Фонді соціального страхування.

Усього за два місяці воєнного стану декретні виплати отримали 11,7 тис українок. На це виділили 465,9 млн грн — тобто в середньому кожна отримала по 40 тис грн.

що допомога по вагітності та пологах має виплачуватися попри: У Фонді соцстрахування наголошують

воєнний стан;

евакуацію працівниці;

неможливість формування роботодавцем заяви.

Навіть у разі виходу у декрет після призупинення дії трудового договору на час війни.

Згідно із Законом України від 15.03.2022 № 2136, в умовах воєнного часу навіть під час призупинення дії трудового договору роботодавець не може відмовити працівниці в наданні відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами, а також не може звільнити її під час такої відпустки.

Якщо роботодавець не має можливості оформити відповідну заяву у зв’язку з бойовими діями, соцстрах надсилає фінансову допомогу безпосередньо на особисту банківську картку вагітної.

Для отримання консультацій і виплат застраховані жінки можуть звернутися до будь-якого відділення Фонду соцстрахування.

Перелік відділень, які наразі працюють — за посиланням:

Які документи потрібно пред’явити:

паперовий листок непрацездатності або е-лікарняний;

копію паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.