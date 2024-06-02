Діти-сироти з України зможуть безкоштовно отримати паспорти за кордоном — Finance.ua

Діти-сироти з України зможуть безкоштовно отримати паспорти за кордоном Сьогодні 18:01 — Світ

Діти-сироти з України зможуть безкоштовно отримати паспорти за кордоном

Розпочато безкоштовне оформлення документів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають за кордоном.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Над проєктом працював Координаційний штаб з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану під головуванням Віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук.

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У повідомленні Мінреінтеграції нагадують, що це питання члени Коордштабу порушили наприкінці лютого.

Тоді Віцепрем'єрка наголосила на тому, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, незалежно від місця проживання мають отримувати паспорти громадянина України для виїзду за кордон безкоштовно.

Наразі Нацсоцслужба спільно з обласними військовими адміністраціями та службами у справах дітей пропрацювали це питання.

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Наразі законні представники дітей уже розпочали роботу з підготовки та подачі пакетів документів до закордонних дипломатичних установ України для оформлення паспортів.

Уже сформували такі пакети для вихованців закладів із Дніпропетровської та Донецької областей, а також міста Києва, які у складі закладів перемістилися за межі України.

Інші області також активно співпрацюють із дипустановами у країнах перебування дітей з метою якнайшвидшого вирішення цього питання.

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Нагадаємо, опікуни дітей, позбавлених батьківського піклування, можуть отримати виплати від держави. Ці гроші можна як відкладати на рахунок дитини, поки вона зможе сама ними розпоряджатися, так і використовувати на її потреби (при цьому опікуном щотримісяці подається звіт про витрачені суми).

Розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку

на дітей до 6 років — 6 407,5 грн (2,5 прожиткових мінімуми для дітей цього віку);

на дітей до 6 років з інвалідністю — 8 970,5 грн (3,5 прожиткових мінімуми для дітей цього віку);

на дітей від 6 до 18 років — 7 990 грн (2,5 прожиткових мінімуми для дітей цього віку);

дитина з інвалідністю від 6 до 18 років — 11 186 грн (3,5 прожиткових мінімуми для дітей цього віку).

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