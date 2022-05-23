Дешеві квартири та велика пропозиція орендного житла: що буде з ринком нерухомості — Finance.ua

Дешеві квартири та велика пропозиція орендного житла: що буде з ринком нерухомості

Вчора 10:07 — Нерухомість

Дешеві квартири та велика пропозиція орендного житла: що буде з ринком нерухомості

Через російську агресію з України вимушені були виїхати понад 6 мільйонів людей. До того ж багато хто втратив свій дім, адже деякі міста окупанти знищили вщент, а інші — неабияк постраждали від ракетних ударів. Звісно, все це вплинуло на ринок.

Зараз українці знову почали масово шукати житло, але пропозиції значно перевищують попит. Про те, що найближчим часом буде з цінами на нерухомість — розповіли експерти.

Що з попитом і цінами на нерухомість

Богдан Слуцький, фінансово-економічний оглядач, зазначив, що попит на купівлю житла залежатиме від безпекової ситуації в Україні. Оскільки в різних областях ступінь загрози різний, тому і попит, і пропозиція будуть неоднаковими.

Наприклад, наразі найцікавішим для покупців є житло в західних областях України. Відповідно, і ціни там зросли мінімум на 20–30% (на оренду — в деяких випадках взагалі в рази) у порівнянні з вартістю до повномасштабного вторгнення агресора.

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"Якщо ми кажемо про такі міста як Дніпро чи Одеса, то тут попит менший, тому і ціни на оренду чи продаж зростати не будуть найближчим часом. Більше того, в деяких випадках буде спостерігатися тренд на зниження вартості приблизно 10—20%",— каже Слуцький.

Він додав, якщо казати в цілому, то війна зламала тренд на суттєве подорожчання нерухомості, який спостерігався протягом 2021 року. А найбільший попит зараз мають квартири, які готові для проживання, адже робити ремонти з багатьох причин зараз достатньо важко.

Що буде з цінами у Києві

Юрій Піта, президент Асоціації фахівців з нерухомості України, зазначив, що, безумовно, ринок оренди житла в Києві вже відновився, і пропозиція в рази перевищує попит, таким чином ціни знизилися до довоєнного періоду на 30–50%.

Щодо купівлі-продажу житлової нерухомості після відкриття реєстру здебільшого спостерігається укладання проавансованих угод у довоєнний період, також є поодинокі випадки укладання договорів по об’єктах, які були виставлені на продаж після відкриття реєстру.

"Унайближчій перспективі пропозиція буде перевищувати попит, що може призвести до зменшення вартості нерухомості у порівнянні із довоєнним періодом на 20–30%. Попит на оренду буде поступово збільшуватися через переселенців, попит на купівлю також буде відновлюватися, проте до показників довоєнного періоду не очікуємо відновлення. Знову ж таки, багато залежатиме від ситуації на фронті",— пояснив Піта.

Він додав, що найбільший попит для купівлі буде мати житло економ-класу вартістю до 50 000 доларів. Також популярність матимуть 1 — 2 кімнатні квартири в готових новобудовах.

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Анатолій Топал, експерт Аналітичного центру Dom.Ria, каже, що якщо ситуація навколо Києва не погіршиться, то тенденція збережеться. Фахівці очікують, що до кінця липня — початку серпня попит на оренду збільшиться на 35–40%. Але при цьому буде не більше 40% від рівня минулого року. Популярність матимуть двокімнатні квартири по лініях метро.

"Вартість реальних угод може змінитися у разі закінчення війни. Після завершення війни ціни на оренду виростуть на 15–20% одразу. Також на ціноутворення впливатиме інфляційна складова та коливання курсів валют. У разі зростання інфляції, в разі різкого росту курсу валют, багато орендодавців спробують підняти ціни. Але основним чинником буде рівень доходів населення. Також зростання цін стримуватиме зростання пропозицій. Очікують, що до осені пропозиції зростуть ще на 20% у порівнянні з травнем 2022 року",— наголосив Топал.

За його словами, попри відкриті реєстри, буму купівель квартир немає. Поступово ринок продажів буде оживати, але очікувати якихось стрімких зростань не слід. Зараз проходять угоди, які були заключені ще до війни. Що буде зі вторинним ринком наразі важко прогнозувати. Фахівці очікують, що вже до кінця літа він запрацює та вийде на 20–25% довоєнного періоду.

Поки що зберігається тенденція до зниження цін і так буде протягом найближчих місяців. А от наскільки ціни будуть нижчими — можна буде побачити лише після відносного відновлення ринку нерухомості.

Водночас середня вартість оренди у столиці у травні, навпаки, знизилась майже на 22% та становить менше ніж 9 тисяч гривень на місяць.

"Якщо порівнювати ціни на оренду зараз і до 23 лютого, то в Києві місячна плата за однокімнатну квартиру знизилася на 1590 гривень і становить 7945 гривень, двокімнатної — на 4879 гривень (11 198 гривень), трикімнатної — на 8087 гривень (16 426 гривень),— уточнили аналітики.

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