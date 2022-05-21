У скільки обійдеться купівля квартири в новобудові у Польщі — Finance.ua
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У скільки обійдеться купівля квартири в новобудові у Польщі

Вчора 17:00Нерухомість
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Чимало українців, яких війна змусила виїхати за кордон, зокрема в Польщу, вже висловили своє бажання залишитися там і будувати подальше життя, дехто навіть перебуває в пошуках власного житла.
Ціни та варіанти новобудов у Варшаві.
Придбати житло у Варшаві, за даними geoln.com, можна за ціною від 640 до 5900 дол. за кв. м. (19 200-117 000 грн).
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Найдорожчий обʼєкт, що нам довелося знайти на сервісі, це багатоповерхівка, розташована орієнтовно за 1,5 км від центру, має підземний паркінг, зону для фітнесу тощо. Квартири розміром від 39 метрів квадратних, тобто найдешевша обійдеться в 230,1 тис. дол. або 6,9 млн грн. Продається з «чорними стінами» та має такий вигляд:
У скільки обійдеться купівля квартири в новобудові у Польщі
Найдешевший варіант, який нам трапився, коштує 640 дол. за 1 кв. м. Розташована новобудова за 8,5 км від центру Варшави, недалеко від школи та дитячого садочка, квартири розміром від 34 кв. м. Проєкт новобудови має такий вигляд:
У скільки обійдеться купівля квартири в новобудові у Польщі

Які переваги дає власне житло в Польщі?

Якщо ви маєте власне житло в Польщі, то можете скористатися деякими перевагами:
  • це може посприяти в отриманні мультивізи;
  • це дає право не підтверджувати бронювання готелю під час оформлення польської візи, а просто прописатися у своїй квартирі (що буде плюсом і для оформлення ПНП);
  • це допоможе придбати автомобіль у Польщі та зареєструвати його за місцем прописки.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами: Сьогодні
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