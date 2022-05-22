Ціни на оренду квартир у Львові та Івано-Франківську пішли вниз — Finance.ua

Ціни на оренду квартир у Львові та Івано-Франківську пішли вниз

Вчора 17:35 — Особисті фінанси

Два місяці тому квартири у Львові здавалися після першого дзвінка, розповідає ріелтор місцевого агентства City Estate Володимир Заболотний. Попит у рази перевищував пропозицію, пише НВ

«Часу вибирати житло не було, люди шукали будь-які місця, де можна жити», — каже він.

Але на початку травня переселенці стали повертатися додому. Це спричинило зниження цін на житло на 20-25%. Але на довоєнні показники вартість оренди ще не повернулася.

Що змінилося

У березні та квітні ціни на оренду на заході країни били рекорди. Наприклад, окремі одно- та двокімнатні квартири у Львові та навіть Івано-Франківську винаймали по $1000 на місяць — таких цін у місті не було ніколи.

«Деякі орендодавці підвищували вартість удвічі, і досі багато хто з них перебуває в ілюзіях, що так буде завжди», — додає ріелтор із Івано-Франківська Владислав Сєріков.

Але в середині квітня кияни стали повертатися додому.

«Орендатори стали повертатися до Києва та інших великих українських міст, і з’явилися вільні квартири», — каже Сєріков з Івано-Франківська.

Подібна ситуація спостерігається і в інших містах на Заході країни. Наприклад, у Чернівцях, каже ріелтор Сергій Бородач, в оренду здається вже близько 400 квартир. У Львові пропозиція ще вища — близько 1,8 тис. апартаментів, і це лише на профільному сайті flatfly. Житло можна знайти навіть у найбільш спокійному місті країни — Ужгороді, розповідає ріелтор Алла Векліч.

Ціни довелося знизити

Ажіотажний попит минув, орендодавцям довелося знизити ціни. Заболотний зі Львова каже, що житло вже подешевшало на 30%. Наприклад, зняти однокімнатну квартиру на вул. Бандери у Галицькому районі площею 38 кв. м можна за 6 тис. грн. на місяць. Двокімнатна квартира з гарним ремонтом площею 50 кв. м на вул. Володимира Великого у Франківському районі здається за 15 тис. грн. на місяць.

У Чернівцях з’явилися однокімнатні квартири $150-200 на місяць, каже ріелтор Сергій Бородач. Однокімнатні квартири у новобудовах стартують від $300 на місяць. На відміну від багатьох інших міст в Україні, у Чернівцях вартість оренди житла прив’язана до курсу валют і девальвація гривні грає на руку власникам житла.

В Ужгороді власникам квартир теж довелося стримати апетити — плата вже знизилася на 20-25%. Наприклад, однокімнатну квартиру неподалік центральної частини міста і з непоганим ремонтом можна зняти за 7-8 тис. грн на місяць. За цю суму можна знайти житло і в Івано-Франківську.

І все ж таки ціни на оренду квартир поки не повернулися на довоєнний рівень. Векліч із Ужгорода каже, що житло у місті, як і раніше, шукають орендарі з Луганська, Запоріжжя, Харкова, Сум та Одеси.

«Охочих винайняти квартиру багато», — уточнює вона.

Це не лише переселенці, а й співробітники українських компаній, які перевозять підприємства до західних регіонів країни.

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