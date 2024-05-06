Авто на потреби ЗСУ: що потрібно знати про військово-транспортний обов’язок — Finance.ua

Авто на потреби ЗСУ: що потрібно знати про військово-транспортний обов’язок Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Авто на потреби ЗСУ: що потрібно знати про військово-транспортний обов’язок

Новий закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, передбачає вилучення в українців автомобілів на потреби армії. Крім звичайних громадян, військово-транспортний обов’язок може торкнутися органів влади та підприємств.

Про це пише «Слово і діло».

Що таке військово-транспортний обов’язок, і кого він може торкнутися

Військово-транспортний обов’язок — це безплатне вилучення та примусове відчуження транспортних засобів (у тому числі водних) та техніки для задоволення потреб Збройних сил України, інших військових формувань у період мобілізації та воєнний час.

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Крім громадян-власників автомобілів, військово-транспортний обов’язок поширюється на:

центральні та місцеві органи виконавчої влади;

інші державні органи;

органи місцевого самоврядування;

підприємства, установи та організації, у тому числі на залізниці, порти, пристані, аеропорти, нафтобази, заправки;

інші підприємства, установи та організації, що експлуатують транспортні засоби.

Якщо громадянин має лише один автомобіль, його не можуть вилучити.

Інфографіка: «Слово і діло»

Які транспортні засоби можуть вилучити для потреб армії

Окрім звичайних автомобілів, для ЗСУ можуть забрати трактори, самохідні шасі, сільськогосподарські, дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарську техніку.

При цьому член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський запевнив, що йдеться виключно про специфічні транспортні засоби: «Тобто легковий автомобіль, звичайний, точно не потрібен для Збройних сил. Мова йде про вантажні автомобілі, для перевезення боєприпасів, особового складу, про спеціальну техніку, яка може забезпечувати чи здійснювати інженерні забезпечення Збройних сил. І про позашляховики, які також можуть допомагати при виконанні тих чи інших завдань в умовах бездоріжжя. Легкових транспортних засобів точно в таких потребах немає».

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Обсяги транспортних засобів за типами та марками, які планується залучити під час мобілізації, встановлюються згідно з мобілізаційним планом місцевими державними адміністраціями за поданням ТЦК.

Як буде відбуватися вилучення автомобілів

Перед вилученням транспортного засобу має бути проведено його оцінку на відповідність нормам та оцінку ринкової вартості.

Вилучення транспортних засобів здійснюють ТЦК, СБУ, відповідні підрозділи розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій із оформленням відповідних розпоряджень.

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Прийняття-передача транспортних засобів, залучених під час мобілізації, та їх повернення після оголошення демобілізації здійснюються на підставі актів прийняття-передачі, у яких зазначають:

відомості про власників;

технічний стан авто;

залишкову (балансову) вартість;

інші необхідні відомості, що дозволяють ідентифікувати транспортні засоби.

Транспортні засоби повинні повернути власникам протягом 30 днів із моменту оголошення демобілізації. Втрату автомобіля чи його пошкодження держава має компенсувати — порядок компенсації визначає Кабмін.

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