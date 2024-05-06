Названо найкраще місце в ЄС для літньої відпустки в 2024 році (дослідження) — Finance.ua

Названо найкраще місце в ЄС для літньої відпустки в 2024 році (дослідження) Сьогодні 17:26 — Особисті фінанси

Названо найкраще місце в ЄС для літньої відпустки в 2024 році (дослідження)

Згідно з звітами Summer Trend Reports, опублікованими Turespaña, цього літа в Іспанії очікується тільки в травні майже 9,49 мільйона туристів.

Про це пише SchengenVisaInfo.

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Іспанія залишається найулюбленішим місцем для відвідування іноземними туристами цього літнього сезону, серед провідних досліджуваних ринків, включаючи Сполучене Королівство, Німеччину, Францію, Італію та Сполучені Штати.

Міністерство промисловості та туризму Іспанії публікує свої прогнози щодо прибуття та витрат міжнародних туристів.

Протягом травня цього року Іспанію відвідає приблизно 9,49 мільйона міжнародних туристів, що на 14% більше порівняно з травнем 2023 року.

Крім того, очікується, що туристичні витрати досягнуть майже 12 мільярдів євро, що є значним зростанням (на 22%) порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У звіті підкреслюється популярність Іспанії серед британських туристів.

Для французьких туристів Іспанія залишається улюбленим місцем відпочинку після рідної країни.

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Звіт Turespaña свідчить про позитивні перспективи для французьких туристів, які відвідують Іспанію в літні місяці.

Іспанія також зберігає свою привабливість серед італійських туристів. Повітряні сполучення між Італією та Іспанією протягом літнього сезону зросли на 13,8% порівняно з минулим роком.

Що стосується ринку США, який продемонстрував значне зростання в останні роки, прогнози передбачають подальше збільшення кількості місць і частоти рейсів на прямих маршрутах до Іспанії цього літа більш ніж на 16%.

У зв’язку з цим міністр промисловості та туризму висловив оптимізм щодо майбутнього туристичного сезону.

Довідка Finance.ua:

Іспанія планує закрити так звану програму «золотих віз» для іноземних покупців нерухомості, щоб збільшити кількість доступного житла для місцевих жителів.

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