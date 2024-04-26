Іспанія розглядає можливість надання права на проживання мігрантам без документів — Finance.ua

Іспанія розглядає можливість надання права на проживання мігрантам без документів Сьогодні 21:33 — Світ

Іспанія розглядає можливість надання права на проживання мігрантам без документів

Парламент Іспанії погодився розглянути законодавство, від якого тисячі іноземців без документів у цій країні отримають вигоду, надавши їм дозволи на проживання та роботу.

Про це пише schengenvisainfo.com

Що це дасть

Новий закон також дозволить їм платити податки, внески на соціальне забезпечення та мати доступ до охорони здоров’я, освіти та інших державних послуг.

Історія. Така пропозиція дійшла до Конгресу депутатів у Мадриді через громадську ініціативу після того, як було зібрано понад 700 тис. підписів. Його також підтримали майже 900 організацій.

Нове законодавство, за яке проголосували законодавці 310 проти 33, тепер почне проходити через нижню палату, де його широко обговорять і внесуть зміни після його остаточної версії.

Згідно з даними авторів ініціативи, від 390 000 до 470 000 іноземців постійно проживають в Іспанії, причому значна частина з них зайнята в неформальній економіці як збирачі фруктів, доглядальники та водії транспортних засобів. Вони часто стають уразливими до експлуатації та жорстокого поводження, не маючи правового захисту.

Це люди, яких експлуатують у сільській місцевості чи вдома, тому що вони не можуть отримати трудовий контракт, вони не можуть відкрити банківський рахунок, вони не можуть повідомити про злочин через страх бути депортованими, і багато хто навіть не користується медичною допомогою також через страх.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, уряд заборонив видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам за кордоном віком від 18 до 60 років. Тепер ці документи вони зможуть отримати лише у територіальному органі чи територіальному підрозділі міграційної служби.

Як зазначив речник Офісу президента Михайло Подоляк, позиція держави щодо обмежень для чоловіків за кордоном чітка. Дистанційних документів для чоловіків призовного віку не буде.

Він зазначив, що українцям необхідно дочекатися додаткових роз’яснень щодо роботи консульських служб, коли набере чинності новий закон про мобілізацію.

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