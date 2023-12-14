Іспанія виступає за початок переговорів про вступ України в ЄС — Finance.ua

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Іспанія виступає за початок переговорів про вступ України в ЄС

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Іспанія виступає за початок переговорів про вступ України в ЄС
Іспанія виступає за початок переговорів про вступ України в ЄС
У середу, 13 грудня, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що сподівається на початок переговорів про розширення Євросоюзу з Україною до закінчення шестимісячного головування Іспанії в Раді ЄС 31 грудня, пише Reuters.
«Я розпочав головування Іспанії з поїздки до Києва і сподіваюся завершити його відкриттям переговорів про вступ із цією країною», — зазначив Санчес.
За його словами, для ЄС настав час відкрити двері та інтегрувати Україну, а також Молдову та країни Західних Балкан.

Євроінтеграція України

Виконавчий орган ЄС 8 листопада рекомендував запропонувати Україні почати переговори про членство, як тільки країна виконає останні умови, пов’язані зі стримуванням корупції, прийняттям закону про лобіювання та посиленням захисту національних меншин.
Країни ЄС збираються зустрітися 14−15 грудня на саміті, щоб обговорити заявку України на членство, а також потенційне розширення блоку за рахунок включення Грузії, Молдови та країн Західних Балкан, таких як Чорногорія.
Водночас Угорщина дала сигнал про можливість старту переговорів щодо вступу України в ЄС. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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