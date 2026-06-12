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Держстат дав оцінку ВВП за I квартал 2026 року

Казна та Політика
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Держстат дав оцінку ВВП за I квартал 2026 року
Держстат дав оцінку ВВП за I квартал 2026 року
Реальний ВВП у І кварталі 2026 р. порівняно із І кварталом 2025 р. зменшився на 0,6%, а порівняно з попереднім кварталом — на 0,7% (з урахуванням сезонного фактору).
Про це повідомляє Держстат
Номінальний ВВП становив 2047,2 млрд.грн.
Держстат дав оцінку ВВП за I квартал 2026 року
Раніше Finance.ua писав, що доходи бюджету зростають, а ВВП падає.
Реальний ВВП України у першому кварталі трохи скоротився, однак доходи державного бюджету продовжують зростати, а курс гривні залишається відносно стабільним.
Нагадємо, за даними Держстату, у першому кварталі 2026 року реальний ВВП України зменшився на 0,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Попри це, в окремих секторах економіки зберігалося зростання:
  • видобуток газу та нафти збільшився більш ніж на 20%;
  • переробна промисловість у березні зросла на 6,2%;
  • металургія додала 20%;
  • роздрібна торгівля прискорилася на тлі активнішого споживчого попиту.
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Водночас як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, українська економіка продовжує відновлюватися попри війну, наслідки складної зими та постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру.
Але для зростання ВВП Україні потрібні мільйони працівників, повідомляло Мінекономіки. Питання залучення трудових мігрантів наразі не є актуальним для уряду. Пріоритетом залишається повернення українців, які виїхали за кордон.
Уряд розраховує на молодь і людей старшого віку. Як пояснив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, ідеться про молодь, людей віком 50+, а також окремі категорії громадян, які нині не беруть участі в економічній діяльності.
«Частково ми говорили в контексті бронювання про людей у розшуку та СЗЧ. Це люди, які зараз також не беруть участі в ринку праці. Залучення всіх цих категорій — наша перша мета», — сказав Соболев.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Держстат
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