Держмитслужба запровадила контроль за підсанкційними морськими суднами

В Україні вперше застосовано санкції безпосередньо щодо морських суден держави-агресора. Після підписання президентом указу № 860/2025 від 25 листопада Державна митна служба розробила нову систему ідентифікації підсанкційних суден.
Зазначається, що Держмитслужба розробила та впровадила спеціалізоване програмне забезпечення «Санкції морських суден», що дозволяє митним органам оперативно ідентифіковувати підсанкційні об’єкти та забезпечувати контроль за їх недопущенням на територію країни.
Раніше спеціальні обмежувальні заходи застосовувалися виключно до фізичних та юридичних осіб.
Станом на сьогодні до санкційного переліку включено вже 56 морських суден. У разі заходу такого судна в порт митниця фіксує його статус та відмовляє у митному оформленні, що унеможливлює здійснення його розвантаження або завантаження.
«Такий механізм стримування залишається ключовим інструментом міжнародного тиску на державу-агресора та пов’язаних із нею осіб», — наголосили в Держмитслужбі.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав про те, що Україна застосувала санкції до 56 морських суден, які незаконно заходили до тимчасово окупованих росією українських портів і вивозили крадену українську продукцію.
Серед них судна, на які завантажували тисячі тонн вкраденої української пшениці, насіння соняшнику та іншої продовольчої продукції в закритих портах тимчасово окупованих росією Севастополя й Феодосії та вивозили за кордон.
