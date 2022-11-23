День фінансів: Європарламент визнав рф державою-спонсором тероризму, Президент підписав держбюджет на 2023 рік — Finance.ua

День фінансів: Європарламент визнав рф державою-спонсором тероризму, Президент підписав держбюджет на 2023 рік Сьогодні 17:45

У середу, 23 листопада Київ та вся Україна зазнали ракетних ударів, в результаті чого було введено екстренні відключення у Києві та по всій Україні. Через обстріли постачання води призупинено в усьому Києві, області та в інших містах.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Київ може очікувати найгірша зима з часів Другої світової.

Також екперт повідомив, що у разі ускладнення ситуації з енергопостачанням українці мають продумати кілька моментів. Насамперед йдеться про туалет, воду та харчові продукти.

Українцям розповіли, чи працюватимуть АЗС під час блекауту та що буде з ціною.

Європарламент визнав рф державою-спонсором тероризму. Європейський парламент під час голосування підтримав резолюцію про визнання росії Європейський парламент під час голосування підтримав резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму . Резолюцію підтримали 575 європарламентарів, 8 були проти, 24 утрималися.

Зеленський підписав закон про держбюджет на 2023 рік.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2023 рік. Половина коштів піде на національну безпеку та оборону. Основні показники.

Заборона на торгівлю та транспортування російської нафти. Сполучені Штати запровадили Сполучені Штати запровадили заборону на операції, пов’язані із нафтою російського походження, для фізичних і юридичних осіб США, де б вони не знаходились. Міністр фінансів США за погодженням з державним секретарем США, визначили, що заборони застосовуються до таких категорій послуг, які стосуються морського транспортування сирої нафти походження з російської федерації.

Грошові компенсації від росії. У Міністерстві юстиції України пояснили, коли орієнтовано У Міністерстві юстиції України пояснили, коли орієнтовано почнуться виплати компенсацій громадянам та бізнесу за рахунок конфіскованих активів росії. Для цього створять міжнародний реєстр збитків, завданих країні під час війни.

Мікрокредити на понад 4 млрд гривень. Більш ніж Більш ніж утричі зросла кількість виданих мікрокредитів в ІІІ кварталі 2022 року. За цей період було оформлено 1,154 млн угод на суму 4,29 млрд грн.

Сума нарахованої допомоги по безробіттю. На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну станом на кінець листопада близько 5 мільйонів людей втратили роботу. Як зазначає НБУ, ринок праці зазнав важких втрат. Центр занятості нагадав про можливості На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну станом на кінець листопада близько 5 мільйонів людей втратили роботу. Як зазначає НБУ, ринок праці зазнав важких втрат. Центр занятості нагадав про можливості дізнатися суму допомоги по безробіттю, яку вам нарахували.

До речі, портал Finance.ua до цьогорічної Чорної п’ятниці підготував для наших читачів святкові промокоди. Беріть участь в акції та заробляйте більше з Finance.ua.

Також ми розповімо:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.