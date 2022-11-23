Українці за квартал взяли мікрокредитів на понад 4 млрд гривень — Finance.ua

Українці за квартал взяли мікрокредитів на понад 4 млрд гривень Сьогодні 10:02 — Кредит&Депозит

Українці за квартал взяли мікрокредитів на понад 4 млрд гривень

Більш ніж утричі зросла кількість виданих мікрокредитів в ІІІ кварталі 2022 року. За цей період було оформлено 1,154 млн угод на суму 4,29 млрд грн.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані НБУ.

Загалом за 9 місяців поточного року кількість виданих кредитів майже у 3 рази менша, ніж за відповідний період торік.

Також в 3 рази зросла й сума кредитів, виданих з липня до вересня — до 4,29 млрд грн. Для порівняння, у другому кварталі загальний розмір мікрокредитів, взятих українцями, становив 1,36 млрд грн. Проте ця сума все ще у 4 рази менше, аніж було торік.

Середня сума мікрокредиту за 9 місяців 2022 року збільшилась на 2% до відповідного періоду торік та складає 4539 грн. Здебільшого, це відбулось через те, що на початку 2022 було зафіксовано найбільшу суму мікрокредитів за останні п’ять років — вона сягла 5079 грн.

Заборгованість за мікрокредитами продовжує скорочуватись. Загалом від початку року вона скоротилась на 1,9 млрд грн — на 14% — та наразі складає 11 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

за Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей», фінансовим установам на час воєнного стану та 6 місяців після його закінчення заборонено стягувати заборгованість з військовослужбовців та турбувати їх родичів;

та турбувати їх родичів; ця заборона стосуються не тільки банківських установ, але й усіх кредитних організацій, у тому числі, МФО, ломбардів, кредитних спілок тощо. Більш детально про це розповідали тут.



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