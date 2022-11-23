Грошові компенсації від росії: у Мін'юсті пояснили, коли Україна отримає виплати — Finance.ua
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Грошові компенсації від росії: у Мін'юсті пояснили, коли Україна отримає виплати

Казна та Політика
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У Міністерстві юстиції України пояснили, коли орієнтовано почнуться виплати компенсацій громадянам та бізнесу за рахунок конфіскованих активів росії. Для цього створять міжнародний реєстр збитків, завданих країні під час війни.
Про це розповіла заступниця очільника відомства Ірина Мудра під час ефіру телемарафону «Єдині новини», пишуть economics.novyny.
Зазначається, що для отримання фінансової компенсації від росії триває активна робота за трьома основними напрямками. Джерелом виплат будуть як суверенні, так і приватні активи рф.
Перший напрямок пов’язаний із виконанням резолюції Генеральної асамблеї ООН. Мін’юстом ініційовано створення міжнародного реєстру збитків, що стануть документальним підтвердженням втрат чи пошкоджень, завданих війною, для подальших компенсацій. Україна веде переговори з країнами Європейського Союзу з приводу фінансування такої ініціативи.
Другий напрямок стосується створення багатостороннього міжнародного договору. Цей документ створить умови для переходу російських активів у компенсаційний фонд. На підставі договору створять спеціальну комісію.
Третій напрямок — це робота з державами, які можуть стати потенційними учасниками договору.

Терміни

Всі ці три напрямки дозволять Україні одержати від росії виплати. Ратифікація компенсаційного договору забере щонайменше один рік, після чого українці зможуть отримати компенсації.
«Процес створення міжнародного реєстру збитків — це перший крок до створення компенсаційного механізму — розпочався. Наше бачення — протягом пів року цей реєстр має запрацювати», — зазначила представниця Мін’юсту.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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