Українцям розповіли, чи працюватимуть АЗС під час блекауту та що буде з ціною — Finance.ua

Українцям розповіли, чи працюватимуть АЗС під час блекауту та що буде з ціною Сьогодні 17:00 — Енергетика

На тлі тривалої російської агресії українські АЗС готуються до повного блекауту. АЗС працюватимуть на генераторах, що, безсумнівно, позначиться на вартості пального.

Про це, як повідомляє НВ Бізнес , заявив СЕО групи компаній ОККО Василь Даниляк, зазначивши при цьому, зростання ціни на пальне неминуче, оскільки генератори споживають багато палива.

«До кінця року у всіх регіонах вже на 375 АЗК будуть генератори. Звичайно, це позначиться на вартості. У нас є різні генератори — 50 кВт і 100 кВт — вони досить багато споживають пального», — скасував Даниляк.

Експерт також зазначив, що на вартість пального впливатиме попит.

«Буде залежати, скільки заправка буде продавати, чи будуть їздити люди. Буде гарна реалізація — це не сильно вплине на ціну. Інша справа, якщо маленька. Об’єкт все одно має працювати. Ще старлінки потрібно буде забезпечувати», — зазначив Даниляк.

Довідка Finance.ua:

У Києві за вказівками «Укренерго» застосовані екстрені відключення, тому графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано.

УНІАН За матеріалами:

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