Українцям розповіли, чи працюватимуть АЗС під час блекауту та що буде з ціною — Finance.ua

Українцям розповіли, чи працюватимуть АЗС під час блекауту та що буде з ціною
На тлі тривалої російської агресії українські АЗС готуються до повного блекауту. АЗС працюватимуть на генераторах, що, безсумнівно, позначиться на вартості пального.
Про це, як повідомляє НВ Бізнес, заявив СЕО групи компаній ОККО Василь Даниляк, зазначивши при цьому, зростання ціни на пальне неминуче, оскільки генератори споживають багато палива.
«До кінця року у всіх регіонах вже на 375 АЗК будуть генератори. Звичайно, це позначиться на вартості. У нас є різні генератори — 50 кВт і 100 кВт — вони досить багато споживають пального», — скасував Даниляк.
Експерт також зазначив, що на вартість пального впливатиме попит.
«Буде залежати, скільки заправка буде продавати, чи будуть їздити люди. Буде гарна реалізація — це не сильно вплине на ціну. Інша справа, якщо маленька. Об’єкт все одно має працювати. Ще старлінки потрібно буде забезпечувати», — зазначив Даниляк.
Довідка Finance.ua:
У Києві за вказівками «Укренерго» застосовані екстрені відключення, тому графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано.
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