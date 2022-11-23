Сума нарахованої допомоги по безробіттю: як її дізнатися — Finance.ua

Сума нарахованої допомоги по безробіттю: як її дізнатися Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну станом на кінець листопада близько 5 мільйонів людей втратили роботу. Як зазначає НБУ, ринок праці зазнав важких втрат. Руйнування підприємств та окупація територій призвели до зростання безробіття.

Водночас міграція людей до інших країн зумовила зменшення попиту на товари і послуги в Україні. Унаслідок падіння доходів велика кількість підприємств знизили зарплати, а решта — переважно відмовилася від планів щодо їх підвищення.

Житомирський центр занятості нагада в про можливості дізнатися суму допомоги по безробіттю, яку вам нарахували.

Як це зробити:

подивитися у персональному кабінеті (Інструкція зі створення персонального кабінету за посиланням https://www.dcz.gov.ua/storinka/reyestraciya-kabinetu.

Зауважте, що для того, аби отримати повний доступ до можливостей персонального кабінету, треба надати вашому кар’єрному раднику вказані електронну адресу, логін та пароль. Після внесення їх у систему матимете можливість користуватися усіма функціями;

запитати у особистого кар’єрного радника;

зателефонувати на «гарячу» лінію центру зайнятості (філії), де ви обслуговуєтеся (контакти https://cutt.ly/VAdXKSb), або обласного центру зайнятості.

Довідка Finance.ua:

Заступник міністра економіки України Тетяна Бережна під час польсько-українського економічного форуму зазначила, що через бойові дії країну залишили вже близько 7 мільйонів осіб, що суттєво вплинуло на зростання рівня безробіття;

21 квітня в Україні було ухвалено закон, який спростив процедуру отримання статусу безробітного і призначення допомоги по безробіттю під час війни.

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