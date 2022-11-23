Чорна п’ятниця з Finance.ua: скористайтеся святковими промокодами та заробіть більше на депозиті — Finance.ua

Чорна п’ятниця з Finance.ua: скористайтеся святковими промокодами та заробіть більше на депозиті Сьогодні 11:10

Портал Finance.ua, за підтримки партнерів з сайту Мінфін, до цьогорічної Чорної п’ятниці підготував для наших читачів святкові промокоди.

Вони дозволяють заробляти ще більше на депозитах!

Умови для участі в акції:

залиште заявку на оформлення депозиту с з 23 по 25 листопада за цим посиланням, додавши промокод на відповідну суму;

відкрийте депозит в обраному банку протягом 30 днів після заповнення заявки;

отримайте стандартний бонус до депозиту, та ще бонус за промокодом;

мінімальна сума депозиту 50 тис. грн.

У акції беруть участь депозити банків:

Юнекс, Глобус, ПУМБ з промокодом 1QHGXGX по 500 грн;

Кредит Дніпро з промокодом 3880ID7 на 300 грн.

Беріть участь в акції та заробляйте більше з Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.