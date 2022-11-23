Чорна п’ятниця з Finance.ua: скористайтеся святковими промокодами та заробіть більше на депозиті — Finance.ua

Чорна п’ятниця з Finance.ua: скористайтеся святковими промокодами та заробіть більше на депозиті
Портал Finance.ua, за підтримки партнерів з сайту Мінфін, до цьогорічної Чорної п’ятниці підготував для наших читачів святкові промокоди.
Вони дозволяють заробляти ще більше на депозитах!
Умови для участі в акції:
- залиште заявку на оформлення депозиту с з 23 по 25 листопада за цим посиланням, додавши промокод на відповідну суму;
- відкрийте депозит в обраному банку протягом 30 днів після заповнення заявки;
- отримайте стандартний бонус до депозиту, та ще бонус за промокодом;
- мінімальна сума депозиту 50 тис. грн.
У акції беруть участь депозити банків:
- Юнекс, Глобус, ПУМБ з промокодом 1QHGXGX по 500 грн;
- Кредит Дніпро з промокодом 3880ID7 на 300 грн.
Беріть участь в акції та заробляйте більше з Finance.ua.
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