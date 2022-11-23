Через обстріли постачання води призупинене в усьому Києві – Кличко — Finance.ua

Через обстріли постачання води призупинене в усьому Києві – Кличко Сьогодні 15:34

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що через обстріли постачання води призупинене в усьому Києві.

Про це він написав у Telegram.

«Фахівці «Київводоканалу» працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити. Просимо, про всяк випадок, запастись водою.

Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян. Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в столиці", — підкреслив він.

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Економічна Правда За матеріалами:

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