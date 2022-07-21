День фінансів: рішення щодо облікової ставки, новий офіційний курс долара, ТОП-5 фінансових застосунків — Finance.ua

День фінансів: рішення щодо облікової ставки, новий офіційний курс долара, ТОП-5 фінансових застосунків 21.07.2022, 17:50

В четвер, 21 липня, НБУ ухвалив такі важливі рішення:

Встановив новий офіційний курс. Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол. США з огляду на зміну фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

Також у Нацбанку роз’яснили, яким буде вплив від зміни курсу долара. Така зміна у безготівковому сегменті валютного ринку є очікуваною. Вона збільшить притік і відповідно продаж валютної виручки експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дасть змогу стабілізувати курсові очікування.

долара. Така зміна у безготівковому сегменті валютного ринку є очікуваною. Вона збільшить притік і відповідно продаж валютної виручки експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дасть змогу стабілізувати курсові очікування. При цьому в НБУ зазначили, підвищення курсу гривні призведе до зростання цін, зокрема на пальне. А до кінця року інфляція перевищить 30%.

Рішення щодо облікової ставки. Національний банк не змінив рівень облікової ставки і Національний банк не змінив рівень облікової ставки і залишив її 25% . Як там зазначили, ухвалене в червні рішення про підвищення облікової ставки і надалі позначатиметься на зростанні ринкових ставок. Збільшення привабливості гривневих активів разом із коригуванням офіційного обмінного курсу та додатковими заходами економічної політики знизить попит на валютному ринку.

До речі, під час війни важливо мати можливість своєчасно отримати необхідну фінансову інформацію, швидко виконати різні банківські операції. Finance.ua підібрав в новому матеріалі п’ять найкращих фінансових застосунків, які допоможуть це зробити без особливих зусиль.

Держпраці відновлює проведення перевірок. 19 липня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин». Внесені зміни передбачають, що у період дії воєнного стану інспектори праці 19 липня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин». Внесені зміни передбачають, що у період дії воєнного стану інспектори праці можуть здійснювати інспектування роботодавців.

При цьому, зі слів президента Київської школи економіки Тимофія Милованова понад 30% українців втратили роботу з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну.

До речі при втраті роботи можна спробувати фриланс і стати працівником вільного найму. Finance.ua вивчив Закон про фрилансерів. Всі плюси для працівників та де шукати таку роботу, читайте в новому матеріалі -

Ще важливе за сьогодні:

Євросоюз погодив сьомий пакет санкцій проти росії. Нові обмежувальні заходи включають заборону на імпорт російського золота, заморожування активів Сбербанку та експортні обмеження.

росія відновила постачання газу до Німеччини через «Північний потік-1».

Майже 5 тис. українців подали заявки на гранти на бізнес.

Українцям дозволили отримувати дублікати документів поштою.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.